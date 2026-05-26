به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحیده رخشانی روز سه‌شنبه 5 خرداد 1405 با بیان این مطلب اظهار کرد: این نشست با حضور مدیر گروه پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان، دبیر شورای راهبردی میراث‌فرهنگی استان، کارشناسان صنایع‌دستی اداره‌کل و جمعی از پیشکسوتان و تولیدکنندگان برتر صنایع‌دستی جهت ارائه راهکارهای عبور از چالش‌های پیش‌روی هنرمندان بومی در محل سالن کنفرانس موزه جنوب‌شرق زاهدان برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده تصریح کرد: در این نشست، مسائل و چالش‌های متعددی از جمله موانع دریافت تسهیلات بانکی، افزایش نرخ مواد اولیه و بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌ویژه دستمزد استادکاران، محدودیت‌های ناشی از قطع اینترنت جهانی و پیامدهای آن بر بازارهای فروش آنلاین و همچنین خلأهای موجود در حوزه بسته‌بندی، مورد بررسی قرار گرفت.

او خاطر نشان کرد: به‌منظور کاهش فشارهای اقتصادی بر صنعتگران و تولیدکنندگان و با هدف پایداری کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، پس از تبادل نظر اعضا، راهکارهای اجرایی مهمی پیشنهاد شد.

رخشانی در پایان به اهم مصوبات و پیشنهادات این کمیته اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و بخشداری‌ها برای برپایی بازارچه‌های فصلی، بهره‌گیری از توان تعاونی‌ها و شرکت‌های بازرگانی برای تأمین مواد اولیه و بازاریابی برای صنعتگران آسیب‌پذیر و همچنین استفاده از ظرفیت علمی و خلاقانه دانشجویان دانشکده هنر برای طراحی محصول و ارائه مشاوره فنی به صنعتگران، از جمله اقداماتی است که برای رفع بخشی از مشکلات این حوزه عملیاتی خواهد شد.

