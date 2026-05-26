به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: در این نشست با اشاره به تاریخ ۳۵۰۰ ساله شهرستان چابهار و تنوع فرهنگی منحصربهفرد آن، بر ضرورت فعالسازی این انجمن بهعنوان نهادی متشکل از کارشناسان، فعالان فرهنگی و اجتماعی و نمایندگان نهادهای دولتی تأکید شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری اهداف اصلی این انجمن را حفاظت و معرفی میراثفرهنگی و تاریخی، آموزش و توانمندسازی جامعه، تعامل و همکاری برای ایجاد ارتباط مؤثر میان نهادهای دولتی، غیردولتی و جامعه محلی برای هماهنگی و اشتراکگذاری منابع عنوان کرد.
او افزود: با توجه به چالشهای موجود و اهمیت ویژه حوزه میراثفرهنگی، برنامهریزی برای برگزاری جلسات انجمن هر سه ماه یکبار به تصویب رسید تا موضوعات کلیدی نظیر پروژههای حفاظتی، بافت تاریخی سرخریگ، روستای تاریخی تیس، شناسایی و ثبت میراث ناملموس، و همچنین تجربیات موفق سایر شهرهای کشور مورد بررسی قرار گیرد.
امیری در ادامه تصریح کرد: اعضای انجمن ضمن تبادل نظر پیرامون نیازهای بومی و راهکارهای عملی، بر افزایش سطح مشارکت و استفاده از نظرات کارشناسی تأکید کردند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای چابهار و دشتیاری خاطر نشان کرد: برگزاری این جلسه گامی مؤثر در راستای حفظ و توسعه هویت فرهنگی شهرستان چابهار محسوب میشود و امیدواریم با اتکا به مشارکتهای مردمی و تعاملات سازنده، نتایج مثبتی از برگزاری منظم این جلسات حاصل شود.
