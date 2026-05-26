به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدهادی طهرانیمقدم سه شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: بر اساس بخشنامه هیئت وزیران و با هدف حفاظت از محیط زیست، رفع ناترازی برق، تحقق سیاستهای کلان کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین صرفهجویی در هزینههای انرژی، نیروگاه خورشیدی ۴۰ کیلوواتی در پایگاه میراثملی کوهخواجه شهرستان هامون با حضور معاون میراثفرهنگی ادارهکل و تعدادی از مسئولان افتتاح شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: این پروژه با اعتبار ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در راستای مدیریت سبز و کاهش هزینههای انرژی و در یک مجتمع تاریخی گردشگری مورد بهرهبرداری قرار گرفت تا ضمن استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، در راستای صرفهجویی و استفاده بهینه از نور خورشید نیز گام موثری برداشته شود.
او ادامه داد: بر اساس ظرفیتسنجی انجام شده و بررسیهای دقیق و کارشناسی، مجتمع تاریخی گردشگری کوه خواجه شهرستان هامون به دلیل شرایط جغرافیایی مطلوب و دارا بودن نرخ تابش خورشیدی بالا انتخاب شد و از محل منابع استانی، عملیات اجرایی آن آغاز و در هفته میراثفرهنگی امسال مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
