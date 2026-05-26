۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱

نشست تخصصی باستان‌شناسی در موزه جنوب‌شرق برگزار شد

سرپرست پایگاه میراث‌ملی مجموعه بمپور از برگزاری نشست تخصصی باستان‌شناسی دره بمپور با عنوان «باستان شناسی عصر مفرغ و حفاری غیرمجاز در سایت‌های باستانی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی گرگی روز سه‌شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در نشست تخصصی باستان‌شناسی که در محل سالن کنفرانس موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد؛ محمد حیدری باستان‌شناس و سرپرست کاوش‌های اسپیدژ و چگردک با طرح موضوع حفاری غیرمجاز در سایت‌های باستانی؛ ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها و بر اساس تجربیات میدانی و شناخت محیط فرهنگی منطقه، به تبیین این پدیده و آسیب‌های آن پرداخت.

سرپرست پایگاه میراث‌ملی مجموعه بمپور افزود: در طول این نشست که با حضور کارکنان معاونت میراث‌فرهنگی، فرمانده و پرسنل یگان حفاظت و جمعی از علاقه‌مندان برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن ارائه تجربیات خود، درباره راهکارهای مقابله با این پدیده به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

او ادامه داد: این نشست به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی برگزار شد که مورد استقبال نیز قرار گرفت.

سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر محمد آوخ

