بازخوانی نقش استراتژیک کاخ گلستان در هویت ملی و جغرافیای سیاسی ایران

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست کارشناسی این بازدید، زمینه‌ای برای ارائه راهکارهای نوآورانه و چندبعدی بود. در این میان، محمدتقی رهنمایی استاد جغرافیای دانشگاه تهران با تحلیل چرایی انتخاب تهران به عنوان پایتخت، پیشنهاد تعامل با اتحادیه اروپا جهت تبیین خسارات وارده به این بنای تاریخی را مطرح کرد.

در ادامه ابراهیم رومینا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با تبیین هویت ۲۰۰ ساله تهران، راهکار جلب مشارکت بازاریان اطراف مجموعه در فرآیند بازسازی را ارائه داد.

مهرشاد کاظمی مدیر گروه تاریخ خانه اندیشمندان نیز با بازگشت به دوران صفویه، پیوند تاریخی باغ گلستان با تکوین پایتخت را بازگو کرد.

همچنین اساتید دیگر در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت‌های آینده تأکید کردند؛ از اهمیت آموزش میراثی در مدارس از سوی حیدر تورانی و هویت‌سازی موزه‌ای از سوی علیرضا صادقی، تا ضرورت تبیین جایگاه بین‌المللی کاخ گلستان از طریق تیم‌های ورزشی به پیشنهاد پیمانفر و اهمیت مستندنگاری تاریخی برای نسل کودک و نوجوان از سوی خسرو باقری پیشنهاد شد.

این رویداد فرهنگی، با حضور دو شاعر صاحب‌سبک، استاد سهیل محمودی و عبدالجبار کاکایی، با اشعاری در وصف شکوه تاریخی کاخ گلستان و جایگاه فرهنگی پایتخت، جلوه‌ای حماسی یافت.

در این نشست علی اصغر قاسمی مدیرعامل خانه اندیشمندان علوم انسانی و بهناز پورخداداد مدیر گروه گردشگری خانه اندیشمندان با تشریح جایگاه کاخ گلستان برای مردم ایران و دنیا به تبیین برگزاری این نشست پرداختند.

در این راستا جبار آوج، از مسئولان کاخ گلستان، در این نشست با اشاره به تمهیدات حفاظتی، اعلام کرد که به دلیل بسته‌بندی و انتقال سریع اشیا به مخازن امن، هیچ شیء ارزشمندی دچار آسیب نشده است.

او با اشاره به امنیت بالای سه مخزن اصلی، از حفاظت از ۶هزار و ۳۰۰ نسخه خطی، آرشیو عظیم ۶۰ هزار قطعه عکس و نگاتیو تاریخی و همچنین اسناد بین‌المللی مهمی همچون «قرارداد فینکنشتاین» حکایت کرد که نشان از مدیریت دقیق این میراث جهانی در شرایط بحرانی دارد.

انتهای پیام/