به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید علومی امروز دوشنبه 11 خرداد 1405، با اعلام این خبر افزود: مدرسه رکنیه یا بقعه سید رکن‌الدین از بناهای شاخص شهر یزد و از یادگارهای اواخر دوره اتابکان و اوایل حکومت آل مظفر یزد شهر یزد است.

مدیر پایگاه شهر میراث جهانی یزد افزود: این بنا دارای آرایه‌های معماری نفیس شامل گچ‌بری‌های قالبی و فتیله‌ای، کتیبه‌های گچی و رنگی، آرایه‌های طلا چسبان و دیوار نگاره‌های زیبایی است که با تکنیک و ظرافت خارق‌العاده‌ای اجرا شده‌اند.

علومی توضیح داد: از سال 1384 شمسی به مدت 2 سال، مطالعات دقیق علمی در مورد فن شناسی و آسیب‌شناسی این آرایه‌ها در پایگاه شهر تاریخی یزد صورت گرفت و پس از تهیه و تصویب طرح مرمت آن در سال 1389، پس از تجهیز کارگاه و نصب داربست فلزی در گنبد خانه بنا، کار حفاظت و مرمت آرایه‌ها توسط یکی از بهترین تیم‌های تخصصی مرمت و حفاظت تزیینات در کشور با نظارت پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد آغاز شد.

به گفته مدیر پایگاه شهر میراث جهانی یزد، با توجه به عدم پیوستگی تخصیص اعتبار، این پروژه با اعتبارات نامنظم و محدود ملی در طول 15 سال و در 8 فاز ادامه پیدا کرد و درنهایت در آذرماه سال 1404، طی بازدید استاندار یزد از این بنا، مبلغ 50 میلیارد ریال از اعتبارات استانی برای اتمام حفاظت و مرمت آرایه‌ها و جمع‌آوری داربست‌ها (پس از 15 سال) تخصیص داده شد.

علومی در پایان گفت: در حال حاضر پس از اتمام مرمت گنبد خانه، مرمت آرایه‌های گچ‌بری ایوان آغاز شده است و ماحصل اقدامات انجام‌شده در پروژه مذکور علاوه بر حفاظت و مرمت، انتشار ده ها مقاله علمی پژوهشی و بین‌المللی و چندین پایان‌نامه در مقاطع کارشناسی، کارشناس ارشد و دکتری بوده است.

