بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست کارگروه پژوهشی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان که روز یکشنبه ۱۰ خردادماه با حضور رئیس اداره برنامهریزی، سرمایهگذاری و زیرساخت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، مشاور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یزد در امور گردشگری، معاون برنامهریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر اعضای کارگروه برگزار شد، موضوع توسعه گردشگری استان و راهکارهای تقویت سرمایهگذاری در این حوزه بررسی شد.
در این نشست، مشاور طرح با تشریح ظرفیتهای گردشگری استان، به بیان نواقص و چالشهای موجود پرداخت و ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری، بر ضرورت بهرهگیری از توان سرمایهگذاران و همکاری دستگاههای مختلف برای رفع موانع پیشرو تأکید کرد.
همچنین مژگان گلزار رئیس اداره برنامهریزی، سرمایهگذاری و زیرساخت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد با معرفی بستههای فرصتهای سرمایهگذاری استان، توسعه گردشگری را مستلزم تعامل و هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران تأکید کرد.
در ادامه، معاون برنامهریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ضمن بررسی روند اجرای طرح، بر رفع نواقص موجود و همسویی پروژه با برنامههای توسعهای استان تأکید کرد.
در پایان نیز اعضای کارگروه دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه گردشگری، جذب سرمایهگذاری و ارتقای زیرساختهای مرتبط مطرح کردند.
