به گزارش خبرنگار میراثآریا، آرمان وطندوست روز سهشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیته فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان اظهار کرد: توسعه گردشگری نیازمند ارائه خدمات متناسب با نیازهای روز گردشگران، خلاقیت در طراحی بستههای سفر و استفاده از ظرفیتهای جدید برای معرفی مقاصد گردشگری است و دفاتر خدمات مسافرتی میتوانند در این زمینه نقشآفرینی موثری داشته باشند.
معاون گردشگری کردستان افزود: در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری استان و با هدف ارزیابی فعالیت، صدور مجوز، تعلیق، لغو فعالیت و رسیدگی به شکایات، هفت پرونده مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در کمیته فنی استان مورد بررسی قرار گرفت.
او عنوان کرد: پس از بررسی پروندهها و با نظر اعضای حاضر در جلسه، با تاسیس دو دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان موافقت شد که این اقدام به توسعه خدمات گردشگری و افزایش ظرفیت ارائه خدمات به مسافران و گردشگران کمک میکند.
وطندوست یادآور شد: همچنین دو پرونده مربوط به درخواست تاسیس دفتر خدمات مسافرتی بود که مقرر شد متقاضیان پس از گذراندن دورههای کارورزی و کسب تجربه لازم، درخواست خود را برای بررسی مجدد ارائه کنند.
معادن گردشگری کردستان با اشاره به اینکه مخالفت با سه درخواست دیگر نیز در دستور کار این جلسه قرار داشت، گفت: تمامی پروندهها بر اساس ضوابط و مقررات تخصصی حوزه گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ شد.
او با بیان اینکه هماکنون ۸۷ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در سطح استان فعالیت دارند، افزود: این دفاتر علاوه بر ارائه خدمات سفر، نقش مهمی در معرفی جاذبههای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری کردستان بر عهده دارند و میتوانند با ایجاد تعامل و همکاری با دفاتر گردشگری داخلی و خارجی، زمینه جذب گردشگران بیشتری را به استان فراهم کنند.
وطندوست بیان کرد: رعایت حقوق گردشگران، ارتقای کیفیت خدمات، توجه به رضایتمندی مسافران و بهرهگیری از ایدههای خلاقانه و نوآورانه در طراحی و اجرای برنامههای سفر از مهمترین عوامل موفقیت دفاتر خدمات مسافرتی در شرایط رقابتی امروز است.
معاون گردشگری کردستان افزود: استفاده از فناوریهای جدید، طراحی بستههای متنوع گردشگری متناسب با سلایق مختلف و معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده استان میتواند به رونق صنعت گردشگری کردستان و افزایش ماندگاری گردشگران در این استان کمک کند.
