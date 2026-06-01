عبدالحمید حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با بیان اینکه استان کردستان با وجود موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در نقطه مرزی، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری برخوردار است، اظهار کرد: این استان از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه گردشگری، شرایط مناسبی دارد و می‌تواند مقصد مطمئنی برای سرمایه‌گذاران باشد.

رئیس جامعه هتلداران کردستان با تاکید بر ضرورت تشویق سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای ورود به این حوزه افزود: کمبود هتل‌ها و مراکز اقامتی مناسب به یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت گردشگری استان تبدیل شده است و در صورت رفع این نقیصه، می‌توان شاهد رشد قابل توجه این بخش بود.

او با اشاره به افزایش ورود مسافران در فصل بهار و تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی در تعطیلات عید قربان عنوان کرد: بخش خصوصی همواره تلاش کرده است با ارائه ایده‌های نوآورانه، ارتقای خدمات و شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، نقش موثری در توسعه گردشگری استان ایفا کند و جایگاه کردستان و غرب کشور را در این حوزه ارتقا دهد.

رئیس جامعه هتلداران کردستان یادآور شد: یکی از شاخص‌های مهم توسعه گردشگری، وجود امکانات و خدمات مناسب است و امیدواریم با تقویت مشارکت بخش خصوصی، روند بهبود وضعیت موجود و رفع کمبودها در استان تسریع شود.

او با اشاره به همراهی فعالان گردشگری در شرایط مختلف کشور گفت: هتلداران و مراکز اقامتی استان همواره در کنار دستگاه‌های اجرایی تلاش کرده‌اند فضای امن و آرامی برای مسافران فراهم کنند و در ایام نوروز نیز این همکاری به شکل مطلوبی انجام شد.

حمیدی افزود: فعالان این حوزه در مقاطع مختلف با رویکردی مسئولانه، خدمات لازم را به مسافران ارائه کرده‌اند و حتی در برخی موارد امکان اسکان با تخفیف ویژه یا شرایط حمایتی را برای هموطنان فراهم کرده‌اند.

رئیس جامعه هتلداران کردستان در پایان با تاکید بر لزوم توجه به سرمایه‌گذاری در این بخش گفت: توسعه گردشگری نیازمند حمایت‌های مالی، تسهیلات بانکی کم‌بهره و رفع موانع سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

