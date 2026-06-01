پویا طالبنیا در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا اظهار کرد: در پی افزایش قابل توجه ورود گردشگران به استان و استقبال از طبیعت بهاری کردستان، ظرفیت مراکز اقامتی رسمی در شهرهای سنندج، بانه، مریوان، سروآباد و کامیاران شامل هتلها، مهمانپذیرها، هتلآپارتمانها، اقامتگاههای بومگردی و سنتی و خانهمسافرها در تعطیلات عیدقربان بهطور کامل تکمیل شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: به منظور مدیریت وضعیت موجود و اسکان مسافران، علاوه بر استفاده از ظرفیت مراکز اقامتی رسمی، از کمپهای موقت، مدارس و سالنهای ورزشی نیز برای اسکان اضطراری بهره گرفته شده و همچنین شهرهای قروه، دهگلان، بیجار، سقز و دیواندره بهعنوان شهرهای مکمل برای توزیع متوازن سفرها در نظر گرفته شد.
او با اشاره به وجود بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی در استان عنوان کرد: با وجود این ظرفیت، حجم بالای سفرها نشاندهنده ضرورت جدی توسعه زیرساختهای گردشگری و اقامتی برای مدیریت پایدار گردشگری در ایام اوج سفر است.
طالبنیا با تاکید بر لزوم استفاده از مراکز اقامتی دارای مجوز یادآور شد: از گردشگران درخواست میشود در سفر به استان کردستان، از اقامت در واحدهای غیرمجاز خودداری کرده و تنها از مراکز رسمی استفاده کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان همچنین با اشاره به ثبات نرخ خدمات اقامتی تا مهرماه امسال بیان کرد: برخی مراکز اقامتی استان در شرایط خاص از جمله جنگ رمضان، با ارائه اسکان رایگان یا تخفیفهای ویژه در کنار مردم و مسافران بودهاند.
او در ادامه با اشاره به نظارت مستمر بر تاسیسات گردشگری استان گفت: ستاد اجرایی خدمات سفر استان کردستان با همکاری دستگاههای عضو ستاد، در تمام ایام سال روند خدماترسانی، وضعیت مراکز اقامتی و کیفیت خدمات گردشگری را بهصورت مستمر پایش میکند.
طالبنیا، توسعه زیرساختهای گردشگری از ضرورتهای اصلی استان برای پاسخگویی به رشد سفرها و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری است.
انتهای پیام/
نظر شما