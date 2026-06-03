به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاون صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی قاینات و بخشدار آرین‌شهر از کارگاه‌های فعال صنایع‌دستی آرین‌شهر روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ بازدید کردند، در این بازدید ظرفیت‌های تولیدی و چالش‌های فعالان صنایع‌دستی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

حسنعلی فولادی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: یکی از محورهای اصلی این بازدید، بررسی سازوکارهای توسعه کسب‌وکارهای بومی بود.

او افزود: در جلسه مشترک با مسئول صندوق قرض‌الحسنه شهدای گمنام آرین‌شهر، موضوعاتی نظیر «تسهیل در ثبت شرکت تعاونی صنایع‌دستی»، «نام‌نویسی فعالان در سامانه مجوزهای دولت برای اخذ پروانه تولید انفرادی» و در نهایت «بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی» به‌عنوان اولویت‌های اجرایی برای ساماندهی هنرمندان مطرح و تبادل‌نظر شد.

فولادی بیان کرد: شناسایی بازارهای فروش، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی صنعتگران است. بر همین اساس، در این نشست موضوع واگذاری زمین برای احداث «مجتمع صنایع‌دستی و گردشگری» در حاشیه جاده اصلی بیرجند- مشهد به عنوان یکی از ضرورت‌های زیرساختی مورد تأکید قرار گرفت. این طرح با هدف افزایش دسترسی به بازارهای هدف و تقویت زنجیره عرضه و بازاریابی محصولات بومی پیشنهاد شده است.

او افزود: علاوه بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، در اقدامی فوری برای معرفی و فروش محصولات، یک غرفه اختصاصی و رایگان در نمایشگاه گل و گیاه استان به صنعتگران آرین‌شهری اختصاص یافت. این فرصت با هدف کاهش واسطه‌گری و فراهم‌سازی زمینه عرضه مستقیم کالاها برای هنرمندان فراهم شده است.

این اقدامات در راستای حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، تقویت تولید بومی، ایجاد اشتغال پایدار و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای توسعه گردشگری و صنایع‌دستی منطقه دنبال می‌شود.

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