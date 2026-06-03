به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه جاری در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری کردستان اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه، ۱۴ طرح گردشگری در کمیته فنی استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

معاون گردشگری کردستان افزود: پس از انجام ارزیابی‌های تخصصی و بررسی شاخص‌های فنی، اقتصادی و اجرایی، برای ۶ طرح گردشگری شامل مجتمع پذیرایی، واحد پذیرایی و واحد بوم‌گردی در شهرستان‌های سقز، مریوان و سنندج موافقت اصولی صادر شد.

او با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها عنوان کرد: مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح‌ها ۱۱۵ میلیارد تومان است که نقش موثری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی استان دارد.

وطن‌دوست یادآور شد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، برای ۶۵ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود و ظرفیت خدمات‌رسانی به گردشگران در مناطق مختلف استان نیز افزایش می‌یابد.

معاون گردشگری کردستان، موقعیت مناسب اجرای طرح، مساحت زمین، توان مالی سرمایه‌گذار و میزان اشتغال‌زایی را از مهم‌ترین معیارهای بررسی و صدور مجوز برای پروژه‌های گردشگری عنوان کرد و گفت: طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی از حمایت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان برخوردار خواهند شد.

او با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری افزود: توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه از مهم‌ترین راهکارهای تقویت صنعت گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان است.

استان کردستان در سال‌های اخیر با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی متنوع، به یکی از مقاصد مهم گردشگری در غرب کشور تبدیل شده و توسعه زیرساخت‌های گردشگری از الزامات بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های این بخش به شمار می‌رود.

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