به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: سومین جشنواره گلاب‌گیری روز شنبه از ساعت ۹ صبح در باغات گل محمدی روستای شرگه شهرستان بانه برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: این جشنواره با حضور شهروندان، گردشگران، بهره‌برداران بخش کشاورزی و علاقه‌مندان به فرهنگ و سنت‌های بومی منطقه برگزار خواهد شد و فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های روستایی و کشاورزی شهرستان بانه به شمار می‌رود.

او با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق روستایی عنوان کرد: برگزاری جشنواره گلاب‌گیری علاوه بر معرفی فرآیند سنتی برداشت گل محمدی و تولید گلاب، زمینه آشنایی گردشگران با ظرفیت‌های تولیدی، طبیعی و فرهنگی روستا را فراهم می‌کند.

طالب‌نیا عنوان کرد: گردشگری کشاورزی یکی از شاخه‌های گردشگری است که با پیوند میان فعالیت‌های تولیدی و حضور گردشگران، به ایجاد درآمد پایدار برای جوامع محلی کمک می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان یادآور شد: بر اساس گواهی‌نامه صادره از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، این رویداد در راستای تحقق راهبرد ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری رویدادها، در تاریخ ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با شماره ۱۰۴۱۹۱۱۰۹ در سطح محلی در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

او بیان کرد: معرفی محصولات محلی، نمایش مراحل سنتی گلاب‌گیری و آشنایی بازدیدکنندگان با شیوه‌های کشت و برداشت گل محمدی از بخش‌های مختلف این جشنواره خواهد بود.

طالب‌نیا از عموم شهروندان و گردشگران دعوت کرد با حضور در این رویداد، ضمن آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی شهرستان بانه، از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی روستای شرگه نیز بازدید کنند.

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