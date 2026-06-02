راهنمایان گردشگری؛ پیشگامان احیای صنعت کهن ابریشم گیلان

به گزارش‌ خبرنگار میراث آریا، روزبه آلیانی روز سه‌شنبه ١٢ خردادماه ١۴٠۵ در بازدید از کارخانه ابریشم صومعه‌سرا، با اشاره به جایگاه تاریخی صنعت ابریشم در گیلان اظهار کرد: صنعت ابریشم یکی از ریشه‌دارترین میراث‌های اقتصادی و فرهنگی استان است که در گذشته نه‌تنها نقش مهمی در معیشت مردم داشت، بلکه نام گیلان را حتی در مسیرهای تجاری و فرهنگی بین‌المللی به نام جاده ابریشم مطرح می‌کرد.

رئیس دفتر بررسی و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان ابراز کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر این صنعت با چالش‌هایی از جمله کاهش تولید، کم‌رنگ شدن مشاغل سنتی و فاصله گرفتن نسل‌های جدید از این حرفه روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، گردشگری می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای احیای دوباره این میراث ارزشمند مورد توجه قرار گیرد.

او با تأکید بر نقش کلیدی راهنمایان گردشگری در این مسیر افزود: راهنمایان گردشگری در حقیقت سفیران فرهنگی هر منطقه هستند. آنان با دانش، روایتگری و ارتباط مستقیم با گردشگران می‌توانند تاریخچه، اهمیت و فرآیند تولید ابریشم را به شکلی جذاب و اثرگذار معرفی کنند و توجه بازدیدکنندگان را به ارزش این صنعت جلب نمایند.

آلیانی همچنین ادامه داد: زمانی که گردشگران از مراکز پرورش کرم ابریشم، کارگاه‌های ابریشم‌بافی و بازارهای محلی بازدید می‌کنند و با تلاش هنرمندان و تولیدکنندگان از نزدیک آشنا می‌شوند، نه‌تنها تجربه‌ای فرهنگی و آموزشی به دست می‌آورند، بلکه انگیزه‌ای برای حمایت از این صنعت و خرید محصولات ابریشمی نیز شکل می‌گیرد.

رئیس دفتر بررسی و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان تصریح کرد: توسعه مسیرهای گردشگری مرتبط با صنعت ابریشم، ایجاد کارگاه‌های بازدیدی، موزه‌های تخصصی و بازارچه‌های عرضه محصولات ابریشمی می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی برای فعالان این حوزه باشد و فرصت‌های شغلی جدیدی در مناطق مختلف استان ایجاد کند.

روزبه آلیانی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و احیای صنعت ابریشم گیلان تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه پاسداشت بخشی از هویت فرهنگی این استان به شمار می‌رود. در این مسیر، راهنمایان گردشگری با روایت‌های آگاهانه و الهام‌بخش خود می‌توانند پلی میان گذشته پرافتخار و آینده‌ای پویا برای این صنعت ایجاد کنند.

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