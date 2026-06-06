به گزارش خبرنگار میراث آریا، سمانه سلطانی‌پور شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: در نشست مشترک با مسئولان اداره کل زندان‌های سمنان، راهکارهای توسعه و انسجام‌بخشی به برنامه‌های آموزشی حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زندان‌های استان مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات مهمی برای اجرای مؤثرتر این برنامه‌ها به تصویب رسید.

معاون صنایع‌دستی استان سمنان افزود: در این نشست مقرر شد آمار آموزش‌های انجام‌ شده با مرجعیت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زندان‌های استان طی سال ۱۴۰۴، به تفکیک هر زندان از سامانه مربوطه احصا و جمع‌بندی شود تا مبنای دقیقی برای برنامه‌ریزی‌های بعدی فراهم شود.

او بیان کرد: همچنین مقرر شد بر پایه برش تخصیصی، برای اجرای برنامه‌های آموزشی در سه بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زندان‌های استان برنامه‌ریزی لازم انجام شود تا این آموزش‌ها با نظم، هدف‌گذاری مشخص و اثربخشی بیشتر دنبال شود.

سلطانی پور با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های بومی هر منطقه خاطرنشان کرد: از دیگر خروجی های این نشست این بود که با در نظر گرفتن استعدادهای هر شهرستان و همچنین نیاز و تقاضای بازار کار، جدول آموزشی جامعی شامل نوع آموزش، رشته‌های مورد نیاز و مربیان مربوطه تدوین و تنظیم شود تا آموزش‌ها به‌صورت کاربردی، مهارت محور و متناسب با فرصت‌های اشتغال ارائه شود.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان هدف از این برنامه‌ریزی را ارتقای مهارت‌آموزی، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: همکاری میان دستگاه‌های اجرایی در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی بیشتر جامعه هدف و توسعه آموزش‌های اثرگذار و بازار محور باشد.

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