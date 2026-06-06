۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۳

رشد فزاینده تسهیلات پرداخت شده به صنعتگران خراسان جنوبی/ ۵۶ درصد تسهیلات تبصره ۱۵ سهم صنایع‌دستی شد

رشد فزاینده تسهیلات پرداخت شده به صنعتگران خراسان جنوبی/ ۵۶ درصد تسهیلات تبصره ۱۵ سهم صنایع‌دستی شد

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از اختصاص ۵۶ درصد تسهیلات تبصره ۱۵ ابلاغی سال ۱۴۰۴ به حوزه صنایع‌دستی خبر داد و گفت: این میزان در قالب ۸۲ پرونده تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسنعلی فولادی روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵  با بیان اینکه تسهیلات متنوعی در بخش صنایع‌دستی از طریق دستگاه‌های حمایتی و در قالب خوداشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت می‌شود، اظهار کرد: سال گذشته با هماهنگی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موفق به جذب ۴۸۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه چهار درصدی برای طرح‌های مستقل و پشتیبان مشاغل خانگی در حوزه صنایع‌دستی شدیم.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، در سال جاری نیز تسهیلات صنایع‌دستی با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود و هنرمندان متقاضی می‌توانند با مراجعه به ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌های استان و تکمیل مدارک لازم، از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

فولادی با تأکید بر اهمیت حمایت مالی از فعالان این حوزه تصریح کرد: هدف از پرداخت این تسهیلات، تقویت تولید، افزایش اشتغال پایدار و حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی در استان است.

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کد خبر 1405031601153
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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