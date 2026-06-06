آغاز فعالیت رسمی منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس/ گشوده شدن دروازه اقتصادی شرق

به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی روز جمعه 15 خردادماه جاری در مراسم افتتاحیه منطقه آزاد تجاری- صنعتی سرخس، ضمن اشاره به چشمانداز این منطقه، تأکید کرد که صدور مجوز این منطقه آزاد پس از ۳۰ سال انتظار محقق شده است.
او افزود: سرخس به دلیل قرار گرفتن در تقاطع کریدورهای مهم منطقهای، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در شرق کشور دارد.
در این مراسم، علاوه بر حضور مسئولان استانی، مسلم شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی نیز به نمایندگی از معاونت گردشگری وزارتخانه حضور یافت تا بر اهمیت این منطقه در جذب سرمایهگذاریهای گردشگری تأکید کند.
از دیگر اقدامات نمادین در این مراسم میتوان به رونمایی از نخستین پلاک اختصاصی خودروهای منطقه آزاد سرخس و همچنین اعطای نخستین مجوز فعالیت صنعتی به یک سرمایهگذار در حوزه تولید بتن اشاره کرد که نشاندهنده آغاز عملیاتی فعالیتهای صنعتی و تجاری در این منطقه است.
شایان ذکر است که منطقه آزاد سرخس به دلیل برخورداری از دسترسیهای ریلی و زمینی مستقیم به کشور ترکمنستان، جایگاه ویژهای در ترانزیت کالا و مسافر دارد و پیشبینی میشود در آیندهای نزدیک، نقش کلیدی در جذب گردشگران ترکمنستانی و تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه ایفا کند.
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