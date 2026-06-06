به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در مسیر تجاری‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات محلی در روستای هدف گردشگری قلعه بالا از معرفی برند اختصاصی «بورینا» برای محصولات بومی این روستا رونمایی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: روستای پلکانی و زیبای قلعه بالا که به دلیل معماری بی‌نظیر، طبیعت بکر و بافت تاریخی ارزشمند خود به عنوان یکی از روستاهای منتخب جهت ثبت در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری مطرح است، این روزها شاهد تحولی نو در حوزه اقتصاد محلی و برند سازی گردشگری است. طراحی و معرفی برند «بورینا» توسط فعالان و تولیدکنندگان محلی، گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستایی برداشته است.

او اظهار کرد: بر اساس این اقدام، از این پس محصولات تولیدی این روستا با برچسب‌های اختصاصی و شناسنامه اصالت کالا تحت عنوان برند «بورینا» به گردشگران و بازارهای هدف عرضه می‌شود.

رضویان افزود: بر روی این برچسب‌های طراحی‌ شده، اطلاعات جامعی از جمله مشخصات دقیق محصولات، مواد اولیه و آدرس محل تولید در روستای قلعه بالا درج شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در تشریح اهداف این برند سازی خاطرنشان کرد: این اقدام نه‌تنها موجب جلب اعتماد گردشگران داخلی و خارجی و تضمین کیفیت محصولات می‌شود، بلکه نقش بسزایی در بازاریابی هدفمند و جلوگیری از عرضه محصولات نامرتبط یا تقلبی به نام این روستای تاریخی و جهانی دارد.

او با تأکید بر اهمیت شاخص‌های بین‌المللی در فرآیند ثبت جهانی، تأکید کرد: با توجه به اینکه روستای قلعه بالا در مسیر جهانی شدن قرار دارد، یکی از شاخص‌های مهم سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) برای ثبت جهانی روستاها، توجه به نوآوری، توسعه پایدار اقتصاد محلی و برند سازی محصولات بومی است.

رضویان گفت: ابتکار راه‌اندازی برند «بورینا» نشان می‌دهد که جامعه محلی این روستا علاوه بر حفظ میراث ملموس و معماری پلکانی خود، در زمینه توانمندسازی اقتصادی و ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری نیز پیشگام هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در پایان ابراز امیدواری کرد: انتظار می‌رود اقداماتی از این دست، ضمن رونق بخشیدن به کسب‌وکارهای کوچک و صنایع‌دستی در قلعه بالا، به عنوان الگویی موفق برای سایر روستاهای هدف گردشگری کشور در زمینه تجاری‌سازی تولیدات بومی مورد توجه و الگوبرداری قرار گیرد و مسیر دستیابی به اقتصاد پایدار گردشگری را هموار سازد.

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