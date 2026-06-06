به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای آماده‌سازی روستای گردشگری قلعه بالا برای ثبت در فهرست روستاهای جهانی و با هدف ارتقای استانداردهای مدیریت پسماند و پاکیزگی محیط‌زیست، دهیاری قلعه بالا اقدام به خرید و نصب سطل‌های زباله استاندارد در مسیرهای اصلی تردد گردشگران و بافت تاریخی روستا کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه قلعه بالا به‌عنوان یکی از نامزدهای اصلی ایران برای پیوستن به شبکه روستاهای جهانی سازمان گردشگری ملل متحد مطرح است، افزود: این روستا در حال حاضر شاهد اجرای پروژه‌های گسترده زیرساختی است تا میزبانی شایسته از گردشگران و استانداردهای جهانی را محقق سازد.

او در ادامه به ویژگی خاص این تجهیزات اشاره کرد و گفت: نصب برچسب‌های تفکیک زباله روی سطل‌های جدید، نشان‌دهنده توجه ویژه مدیریت محلی به جزئیات استانداردسازی محیطی و حساسیت نسبت به معیارهای دقیق ارزیابان بین‌المللی است.

رضویان اظهار کرد: این اقدام نه‌تنها به حفظ پاکیزگی معابر کمک می‌کند، بلکه زیربنای مناسبی برای ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه میان بازدیدکنندگان خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود ضمن تقدیر از تلاش‌های دهیاری قلعه بالا خاطرنشان کرد: پاکیزگی محیط‌زیست و مدیریت بهینه پسماند، از جمله معیارهای کلیدی در ارزیابی سازمان جهانی گردشگری است.

در ادامه علیرضا کی قبادی، دهیار روستای قلعه بالا نیز بر اهمیت این اقدام در تأمین رفاه گردشگران و حفظ سیمای بصری روستای پلکانی تأکید داشته و تداوم این روند را اولویت مدیریت محلی دانسته است.

دهیار روستای قلعه بالا در پایان تصریح کرد: ساماندهی معابر و بهبود خدمات محیطی طی ماه‌های اخیر در قلعه بالا شتاب بیشتری گرفته است. اطمینان داریم که این اقدامات زیرساختی، ضمن ارتقای تجربه سفر برای گردشگران، امتیازات لازم برای کسب عنوان «روستای جهانی» را برای این منطقه ارزشمند و دروازه حیات‌وحش توران به ارمغان خواهد آورد.

انتهای پیام/