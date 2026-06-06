به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سومین جشنواره گلاب‌گیری شهرستان بانه روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در باغات گل محمدی روستای شرگه برگزار و با استقبال چشمگیر مردم، گردشگران و مسئولان استانی و شهرستانی همراه بود.

از نخستین ساعات صبح، باغ‌های گل محمدی شرگه میزبان بازدیدکنندگانی بود که برای تماشای برداشت گل و آشنایی با فرآیند سنتی گلاب‌گیری به این روستا آمده بودند.

عطر گل‌های تازه چیده شده، چشم‌انداز طبیعی منطقه و شور و نشاط حاکم بر جشنواره، فضایی متفاوت و خاطره‌انگیز برای حاضران ایجاد کرده بود.

در این رویداد، گردشگران از نزدیک با مراحل برداشت گل محمدی، شیوه‌های سنتی گلاب‌گیری و ظرفیت‌های تولید این محصول ارزشمند آشنا شدند؛ همچنین غرفه‌های عرضه گلاب، فرآورده‌های گل محمدی، صنایع‌دستی و محصولات محلی برپا شده بود که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بانه در حاشیه این جشنواره گفت: جشنواره گلاب‌گیری شرگه یکی از رویدادهای مهم گردشگری شهرستان بانه است که با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی و ایجاد پیوند میان تولید، فرهنگ و گردشگری برگزار می‌شود.

سعدالله عزیزی اظهار کرد: روستای شرگه به دلیل شرایط مناسب اقلیمی و توسعه باغات گل محمدی، در سال‌های گذشته به یکی از مناطق شاخص تولید این محصول در شهرستان تبدیل شده و برگزاری چنین رویدادهایی، نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های منطقه به گردشگران دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بانه افزود: گردشگری کشاورزی از جمله حوزه‌هایی است که مورد توجه قرار گرفته و جشنواره‌هایی از این دست علاوه بر حفظ آیین‌های سنتی و دانش بومی، به رونق اقتصاد جوامع محلی و افزایش حضور گردشگران در مناطق روستایی کمک می‌کند.

او عنوان کرد: جشنواره گلاب‌گیری شرگه در فهرست رویدادهای گردشگری کشور ثبت شده و تلاش می‌شود با تقویت زیرساخت‌ها و معرفی بیشتر ظرفیت‌های منطقه، این رویداد در سال‌های آینده با گستردگی بیشتری برگزار شود.

اجرای موسیقی زنده، آیین هه‌لپه‌رکی و پذیرایی با غذاهای سنتی از دیگر بخش‌های این جشنواره بود که فضای شادی را برای حاضران رقم زد.

امام جمعه شهرستان بانه، جمعی از مدیران اداره‌کل جهاد کشاورزی استان کردستان، معاونان فرماندار، روسای دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه گردشگری از جمله حاضران در این جشنواره بودند.

شهرستان بانه با برخورداری از طبیعت کوهستانی، روستاهای هدف گردشگری و ظرفیت‌های متنوع کشاورزی، از مناطق مستعد توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی در استان کردستان به شمار می‌رود و برگزاری جشنواره‌هایی مانند گلاب‌گیری شرگه می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت‌ها را در سطح استان و کشور فراهم کند.

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