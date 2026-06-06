بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به جزئیات این طرح گفت: طرح هتل پنجستاره شهرداری قزوین با زیربنای ۷۳ هزار و ۲۳۰ مترمربع و پیشبینی اشتغالزایی برای ۱۶۵ نفر در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری استان و حمایت از سرمایهگذاری در این حوزه تعریف شدهاست.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین افزود: با عنایت به مصوبات مورخ سوم خرداد ۱۴۰۲ استانداری قزوین و در راستای حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی، کاهش بروکراسی اداری و بهبود فضای کسبوکار پیرامون جذب سرمایهگذاران واجد شرایط این موافقت اصولی بهصورت بینام صادر شدهاست.
مهدوی اظهار کرد: این مجوز پس از اخذ استعلامهای لازم از دستگاههای اجرایی استان و با عنوان واحد گردشگری از نوع هتل ۵ ستاره صادر شده و زمینه لازم برای معرفی و جذب سرمایهگذار توانمند را فراهم میکند.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین ادامه داد: در صورت شناسایی سرمایهگذار واجد شرایط و تأیید اهلیت فنی و مالی برای اجرای پروژه، پس از بارگذاری مدارک در سامانه صدور موافقت اصولی و طی فرآیندهای قانونی از طریق درگاه ملی مجوزهای کسبوکار mojavez.ir موافقت اصولی به نام سرمایهگذار صادر خواهد شد و استعلامهای اخذشده نیز در سامانه بارگذاری میشود.
او تصریح کرد: پیش از صدور موافقت اصولی به نام سرمایهگذار منتخب، متقاضی موظف است نسبت به تهیه سایتپلان پیشنهادی متناسب با نوع پروژه و کاربریهای مورد نیاز، همچنین ارائه برنامه فیزیکی و زمانبندی اجرای طرح اقدام کند.
مهدوی خاطرنشان کرد: صدور موافقت اصولی بینام از جمله رویکردهای جدید برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، افزایش شفافیت، کاهش زمان صدور مجوزها و تسریع در جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی محسوب میشود و میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای گردشگری و رونق اقتصادی استان ایفا کند.
انتهای پیام/
نظر شما