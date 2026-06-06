۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۴

صدور نخستین موافقت اصولی بی‌نام هتل پنج‌ستاره در قزوین

صدور نخستین موافقت اصولی بی‌نام هتل پنج‌ستاره در قزوین

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از صدور نخستین موافقت اصولی بی‌نام احداث هتل پنج‌ستاره در استان برای طرح هتل پنج‌ستاره شهرداری قزوین خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به جزئیات این طرح گفت: طرح هتل پنج‌ستاره شهرداری قزوین با زیربنای ۷۳ هزار و ۲۳۰ مترمربع و پیش‌بینی اشتغال‌زایی برای ۱۶۵ نفر در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه تعریف شده‌است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین افزود: با عنایت به مصوبات  مورخ سوم خرداد ۱۴۰۲ استانداری قزوین و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش بروکراسی اداری و بهبود فضای کسب‌وکار پیرامون جذب سرمایه‌گذاران واجد شرایط این موافقت اصولی به‌صورت بی‌نام صادر شده‌است.

مهدوی اظهار کرد: این مجوز پس از اخذ استعلام‌های لازم از دستگاه‌های اجرایی استان و با عنوان واحد گردشگری از نوع هتل ۵ ستاره صادر شده و زمینه لازم برای معرفی و جذب سرمایه‌گذار توانمند را فراهم می‌کند.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین ادامه داد: در صورت شناسایی سرمایه‌گذار واجد شرایط و تأیید اهلیت فنی و مالی برای اجرای پروژه، پس از بارگذاری مدارک در سامانه صدور موافقت اصولی و طی فرآیندهای قانونی از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار mojavez.ir موافقت اصولی به نام سرمایه‌گذار صادر خواهد شد و استعلام‌های اخذشده نیز در سامانه بارگذاری می‌شود.

او تصریح کرد: پیش از صدور موافقت اصولی به نام سرمایه‌گذار منتخب، متقاضی موظف است نسبت به تهیه سایت‌پلان پیشنهادی متناسب با نوع پروژه و کاربری‌های مورد نیاز، همچنین ارائه برنامه فیزیکی و زمان‌بندی اجرای طرح اقدام کند.

مهدوی خاطرنشان کرد: صدور موافقت اصولی بی‌نام از جمله رویکردهای جدید برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، افزایش شفافیت، کاهش زمان صدور مجوزها و تسریع در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031601232
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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