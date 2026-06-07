به گزارش خبرنگار میراث آریا، حبیب الله یادروج گفت: قشم، سرزمین شگفتی‌ها، در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تلاش کرده است تا در کنار معرفی جاذبه‌های طبیعی و گردشگری خود، ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع‌دستی‌اش را نیز به عنوان بخشی از هویت توسعه پایدار جزیره به نمایش بگذارد.



سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قشم افزود: جزیره قشم بار دیگر با تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی و هنری خود، صحنه خلق اثری ماندگار در حوزه صنایع‌دستی شده است که بزرگ‌ترین گلابتون‌دوزی مزین به نقشه جزیره قشم با ابعاد ۶ متر طول و ۲ متر عرض و با مشارکت حدود ۶۰ بانوی صنعتگر و هنرمند صنایع‌دستی در حال اجراست؛ اثری که نه تنها یک دستاورد هنری، بلکه نمادی از هویت فرهنگی، همدلی اجتماعی و نقش زنان در حفظ و انتقال میراث ناملموس جنوب ایران به شمار می‌رود.



او تصریح کرد: این اثر فاخر که با بهره‌گیری از هنر اصیل گلابتون‌دوزی طراحی و اجرا می‌شود، تصویری از بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس را بر بستری از نقش، رنگ و نخ‌های زرین به نمایش می‌گذارد؛ نقشه‌ای که هر بخش آن روایتگر تاریخ، فرهنگ، طبیعت و سبک زندگی مردمان جزیره است.

یادروج اظهار کرد: این مشارکت جمعی، جلوه‌ای از ظرفیت اجتماعی زنان قشم در حفظ میراث فرهنگی و توسعه اقتصاد خلاق به شمار می‌رود و هر یک از هنرمندان بخشی از این نقشه را با ظرأفت و دقت گلابتون‌دوزی می‌کنند تا در نهایت اثری واحد و منسجم شکل گیرد و اثری که نتیجه ساعت‌ها تلاش، تجربه و عشق به فرهنگ بومی است



سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قشم در پایان گفت: اکنون بانوان هنرمند قشم با اجرای اثری در ابعاد ۱۲ متر مربع، تلاش کرده‌اند تا این هنر دیرینه را در قالبی نوین و متفاوت به نمایش بگذارند و انتخاب نقشه جزیره قشم به عنوان محور اصلی طرح نیز حامل پیامی روشن است؛ اینکه صنایع‌دستی می‌تواند زبان گویای معرفی ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و گردشگری یک سرزمین باشد و در این اثر، هنر گلابتون‌دوزی تنها یک تکنیک تزئینی نیست، بلکه ابزاری برای بازنمایی هویت جزیره‌ای است که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران و منطقه تبدیل شده است.

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