به گزارش خبرنگار میراثآریا، در نشست مشترک سیداحمد برآبادی و فرماندار قاینات روز شنبه 16 خردادماه 1405، آخرین وضعیت پروژههای گردشگری و میراثی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته، از افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات ملی شهرستان قاینات در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: با تخصیص بودجه ویژه، عملیات اجرایی پناهگاه و دژ زیرزمینی «نیگ» بهزودی آغاز خواهد شد و پیشبینی میشود فاز نخست این اثر ارزشمند تا پایان سال ۱۴۰۵ یا حداکثر در سال ۱۴۰۶ به بهرهبرداری برسد.
او همچنین با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی مسجد جامع قاین، تصریح کرد: در صورت تداوم تخصیص اعتبارات ملی و استانی برای تکمیل عملیات حفاظتی و مرمتی، این بنای تاریخی به عنوان نخستین پرونده ثبت جهانی شهرستان قاینات معرفی خواهد شد.
برآبادی ضمن اعلام آمادگی برای افتتاح بازارچه صنایعدستی در شهر «خضری دشتبیاض»، بر ضرورت فوری احداث بازارچه اختصاصی صنایعدستی در شهر قاین تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اعلام کرد: قاینات در زمینه جذب تسهیلات گردشگری در جایگاه دوم استان قرار دارد و رایزنیهای مؤثری با وزارت میراثفرهنگی و شرکت توسعه گردشگری برای رفع موانع پروژه هتل قاین انجام شده است که نویدبخش حل این مشکل در دوره فعلی است.
یدالله غلامپور، فرماندار قاینات، نیز با اشاره به پتانسیلهای بالای گردشگری این منطقه، از جمله «قلعه کوه»، اظهار کرد: ورود بخش خصوصی به عرصههای گردشگری میتواند تحولی بنیادین در اقتصاد شهرستان ایجاد کند.
فرماندار قاینات با انتقاد از بلاتکلیفی ۲۰ ساله محدوده «شهر قدیم قاین»، آن را یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان دانست و گفت: باید با رویکرد حلمسئله، گره چندین ساله این منطقه باز شود تا رضایت شهروندان جلب شود.
او توسعه زیرساختهای اقامتی، بهویژه احداث هتل در قاین را از پیشنیازهای توسعه گردشگری برشمرد.
در پایان این جلسه، حمید عباسزاده، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قاینات، گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای توسعه اقامتگاههای بومگردی و روند اعطای تسهیلات حمایتی به فعالان این حوزه ارائه داد.
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