به گزارش خبرنگار میراث آریا، فیلم کوتاه «وقتی دریا سوخت» تازه‌ترین اثر اصغر بشارتی، عکاس و فیلمساز شناخته‌شده خلیج‌فارس، از همین منظر متولد شده است؛ اثری شاعرانه که با پایان مراحل تولید و پس‌تولید، آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شده است.



بشارتی که سال‌ها با دوربین خود به ثبت زیست‌بوم، فرهنگ و معیشت ساحل‌نشینان خلیج‌فارس پرداخته، این بار با زبانی سینمایی به سراغ یکی از عمیق‌ترین پیوندهای انسانی رفته است؛ رابطه کودکان با دریایی که هم نان‌آور است و هم گاه قربانی حوادث و آسیب‌های انسانی را روایت می‌کند.



«وقتی دریا سوخت» در ظاهر داستانی ساده را روایت می‌کند، اما در لایه‌های زیرین خود مفاهیمی چون معیشت دریایی، آسیب‌های محیط زیستی، خاطره جمعی ساحل‌نشینان وامید نسل آینده را بازتاب می‌دهد و استفاده از نماد «قایق کاغذی» به عنوان یکی از عناصر اصلی روایت، فیلم را به اثری استعاری تبدیل کرده است؛ نمادی که از یک سو معصومیت کودکانه را یادآوری می‌کند و از سوی دیگر شکنندگی زندگی مردمانی را نشان می‌دهد که سرنوشتشان با آب‌های خلیج‌فارس گره خورده است.



یکی از نکات قابل توجه این پروژه، همراهی بخش خصوصی با تولید یک اثر فرهنگی است و حمایت شرکت شرجی‌سواران قشم و حسن میرزایی از این فیلم نشان می‌دهد که صنعت و فرهنگ می‌توانند در کنار یکدیگر برای حفظ و معرفی هویت بومی نقش‌آفرین باشند و الگویی که در بسیاری از مناطق ساحلی جهان نیز به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی شناخته می‌شود.



از منظر فنی نیز فیلم با بهره‌گیری از گروهی حرفه‌ای به سرانجام رسیده است؛ منصور وحدانی تدوین فیلم را بر عهده داشته وامین اردانی مسئولیت صداگذاری آن را انجام داده است و در بخش بازیگری نیز یارا بشارتی، سمیرامیدوار، محمدحسن جعفری، مهدیار جعفری و محمدسبحان جعفری نقش‌آفرینی کرده‌اند.



آنچه «وقتی دریا سوخت» را از بسیاری آثار کوتاه متمایز می‌کند، نگاه بومی و برخاسته از تجربه زیسته مردم جزیره استو این فیلم تلاش نمی‌کند صرفاً یک داستان را روایت کند؛ بلکه می‌کوشد بخشی از حافظه فرهنگی قشم و خلیج‌فارس را به تصویر بکشد و حافظه‌ای که در آن دریا هم منبع رزق است، هم عنصر هویت‌بخش و هم گاه قربانی بی‌توجهی انسان‌ها است



اکنون با پایان مراحل فنی، این فیلم در آستانه حضور در جشنواره‌های سینمایی قرار گرفته است؛ مسیری که می‌تواند فرصتی برای معرفی فرهنگ دریایی قشم و روایت‌های کمتر شنیده‌شده مردمان جنوب ایران به مخاطبان گسترده‌تر باشد.



«وقتی دریا سوخت» بیش از آنکه درباره سوختن دریا باشد، درباره انسان‌هایی است که زندگی‌شان با دریا معنا پیدا می‌کند؛ روایتی ازامید، خاطره، رنج و تداوم زندگی در سواحل همیشه زنده خلیج‌فارس به نمایش گذاشته می‌شود.

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