به گزارش میراث آریا، شورای فنی طرحهای عمرانی معاونت میراث فرهنگی به ریاست علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، با حضور اعضا و نمایندگان ۱۸ استان بهصورت برخط، پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۱۷ خرداد) در سالن نوروز وزارتخانه برگزار شد.
پروژههای مرمتی استانهای کردستان و اصفهان با حضور مدیران کل و معاونان میراث فرهنگی این دو استان بررسی شد.
همچنین در این جلسه پیرامون حفظ ردپای جنگ بر آثار تاریخی ـ حین مرمت و پس از آن ـ بحث و تأکید شد بایستههای لازم، مطابق دستورالعملی انجام گیرد که از سوی شورای فنی تهیه خواهد شد.
در بخش دیگری از جلسه، اولویتهای مرمت در هر استان مورد تایید قرار گرفت. از مجموع ۱۴۹ بنای آسیبدیده در جنگ رمضان، 47 اثر تاریخی در استانهای اصفهان و کردستان قرار دارند.
در ادامه، پویا طالبنیا مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با ارائه گزارشی از خسارات جنگ رمضان به ابنیه تاریخی استان گفت: ۱۴ بنا طی جنگ رمضان در کردستان آسیب جدی دیدند که چهارباغ و قصر خسروآباد یکی از آنهاست. عمارت و دیوانخانه مشیردیوان، مسجد و مقبره پیرعمر، عمارت آصف، عمارت گلهداری و عمارت ملکالتجار از دیگر بناهای آسیبدیده است.
امیر کرمزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان هم پیرامون بناهای تاریخی آسیبدیده در جنگ رمضان گفت: ۳۳ بنا آسیب دید که عمارت رکیبخانه، تالار اشرف، عمارت چهلستون، عمارت جبهخانه، تالار تیموری، مجموعه بناهای میدان امام (نقش جهان)، مدرسه سعدی، عمارت سردار اعظم، عمارت هشت بهشت و عمارت توحیدخانه از جمله آنهاست.
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