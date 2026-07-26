محمدرضا اولیا، پیشکسوت میراثفرهنگی، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، با اشاره به اهمیت ثبت جهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات مرتبط»، این رویداد را نقطه عطفی در مسیر صیانت از میراث تمدنی ایران توصیف کرد و گفت: هر اثر فرهنگی و تاریخی که در فهرستهای ملی یا جهانی به ثبت میرسد، اعم از منقول یا غیرمنقول، در حقیقت از ارزشهای تاریخی، فرهنگی و هویتی آن در سطح ملی و بینالمللی صیانت و جایگاه آن به رسمیت شناخته میشود.
وی افزود: ثبت یک اثر، تاکیدی بر اصالت، اعتبار و اهمیت آن در حافظه تاریخی بشریت است. این فرآیند، بسترهای قانونی، مدیریتی و حفاظتی لازم را برای نگهداری و انتقال این سرمایههای فرهنگی به نسلهای آینده فراهم میسازد و مسئولیت حفاظت از آنها را دوچندان میکند.
این پیشکسوت میراثفرهنگی با بیان اینکه مجموعه قلعهها و استحکامات تاریخی الموت بخش مهمی از میراث دفاعی و راهبردی ایران را شکل میدهد، اظهار کرد: این آثار، اسناد زندهای از اندیشه، تدبیر، سازمان دفاعی و توان مهندسی ایرانیان در ادوار مختلف تاریخ به شمار میروند. قلعهها، دژها، برجها و دیگر استحکامات تاریخی، روایتگر سابقهای دیرینه از پاسداری از سرزمین، امنیت و هویت ملی هستند و نشان میدهند که فرهنگ دفاع از ایران، ریشهای عمیق در تاریخ این سرزمین دارد.
اولیا با تاکید بر ضرورت شناخت، حفاظت و معرفی این آثار ارزشمند تصریح کرد: ثبتجهانی، فرصتی کمنظیر برای معرفی این میراثگرانسنگ به افکار عمومی ایران و جامعه جهانی فراهم میآورد و زمینه را برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت این آثار و تقویت مسئولیت اجتماعی در حفاظت از آنها مهیا میکند.
وی با اشاره به پیامدهای ثبتجهانی مجموعه استحکامات تاریخی الموت گفت: بیتردید این رویداد میتواند به توسعه گردشگری فرهنگی، افزایش شناخت جهانی از ظرفیتهای تاریخی ایران و رونق اقتصاد محلی کمک کند، اما نباید مهمترین دستاورد آن را صرفا در منافع اقتصادی جستوجو کرد؛ چراکه ارزش واقعی ثبت جهانی، تثبیت جایگاه فرهنگی و تمدنی ایران در عرصه بینالمللی و تقویت سرمایه هویتی کشور است.
این پیشکسوت میراثفرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: ثبت جهانی، بیش از هر چیز، فرصتی برای بازشناسی خویشتن تاریخی است؛ فرصتی که به ما امکان میدهد گذشته پرافتخار خود را با نگاهی علمی و مستند بازخوانی کنیم، جایگاه ایران را در تاریخ تمدن بشری تبیین کنیم و هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین را با زبانی جهانی به نسل امروز و آیندگان معرفی و بازنمایی کنیم.
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