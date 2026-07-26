زهره بزرگمهری، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به اهمیت ثبت‌جهانی آثار تاریخی ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، اظهار کرد: هر اثری که از ایران در این فهرست به ثبت می‌رسد، در حقیقت بخشی از هویت، تاریخ و سرمایه فرهنگی ملت ایران است که در گستره جهانی به رسمیت شناخته می‌شود و در معرض شناخت و بهره‌مندی جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ثبت جهانی آثار ایرانی، تثبیت جایگاه میراث تمدنی ایران در حافظه فرهنگی جهان است؛ دستاوردی که موجب افزایش اعتبار فرهنگی کشور و مایه افتخار ایرانیان و دوستداران میراث بشری در سراسر جهان خواهد بود.

این پژوهشگر و کارشناس پیشکسوت میراث‌فرهنگی با اشاره به ثبت جهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» تصریح کرد: الموت یکی از درخشان‌ترین نگین‌های میراث تاریخی ایران است؛ اثری که از این پس در کنار برجسته‌ترین میراث بشری جهان قرار گرفته و مردم کشورهای مختلف نیز فرصت خواهند یافت با ارزش‌های تاریخی، معماری و فرهنگی آن آشنا شوند.

بزرگمهری در ادامه با قدردانی از تلاش‌های علمی و میدانی دست‌اندرکاران تهیه پرونده این اثر، به‌ویژه حمیده چوبک، گفت: دکتر چوبک سال‌های طولانی از عمر حرفه‌ای خود را صرف پژوهش، حفاظت، مرمت و مدیریت این مجموعه ارزشمند کرده‌اند و شایسته است از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و نقش اثرگذار ایشان در دستیابی به این موفقیت ملی و جهانی، صمیمانه قدردانی شود.

وی درباره مهم‌ترین اقدامات پس از ثبت‌جهانی این اثر نیز اظهار کرد: آغاز مرحله پس از ثبت، اهمیتی کمتر از فرآیند ثبت ندارد. معرفی شایسته این میراث جهانی به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و در این میان، رسانه‌ها نقشی بی‌بدیل در روایت صحیح، آگاهی‌بخشی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی قلعه الموت بر عهده دارند.

چهره ماندگار میراث‌فرهنگی درباره وضعیت حفاظت از این اثر جهانی نیز گفت: با اطمینان می‌توان گفت تمامی اقدامات ضروری برای حفاظت از مجموعه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، با مدیریت و نظارت تخصصی انجام شده است و تلاش‌های مستمر تیم‌های کارشناسی، پشتوانه‌ای مطمئن برای صیانت از این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.

بزرگمهری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری منطقه الموت اظهار کرد: ثبت‌جهانی این مجموعه، افق تازه‌ای برای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه می‌گشاید. بی‌تردید بخش گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ارتقای خدمات و برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت ارزشمند را فراهم خواهد کرد و آینده‌ای روشن برای رونق گردشگری الموت رقم خواهد خورد.

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