۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۰

زهره بزرگمهری، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی در گفت‌وگو با میراث‌آریا: 

ثبت‌جهانی الموت، تثبیت هویت تاریخی ایران در حافظه فرهنگی جهان است/ رسانه‌ها پیشران معرفی این میراث تمدنی باشند

ثبت‌جهانی الموت، تثبیت هویت تاریخی ایران در حافظه فرهنگی جهان است/ رسانه‌ها پیشران معرفی این میراث تمدنی باشند

زهره بزرگمهری، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی، ثبت جهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» را فراتر از یک دستاورد ثبتی دانست و تأکید کرد: این موفقیت، جایگاه یکی از ارزشمندترین نمادهای هویت تاریخی و فرهنگی ایران را در نظام میراث‌جهانی تثبیت می‌کند.

زهره بزرگمهری، چهره ماندگار میراث‌فرهنگی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به اهمیت ثبت‌جهانی آثار تاریخی ایران در فهرست میراث‌جهانی یونسکو، اظهار کرد: هر اثری که از ایران در این فهرست به ثبت می‌رسد، در حقیقت بخشی از هویت، تاریخ و سرمایه فرهنگی ملت ایران است که در گستره جهانی به رسمیت شناخته می‌شود و در معرض شناخت و بهره‌مندی جامعه بین‌المللی قرار می‌گیرد.

وی افزود: ثبت جهانی آثار ایرانی، تثبیت جایگاه میراث تمدنی ایران در حافظه فرهنگی جهان است؛ دستاوردی که موجب افزایش اعتبار فرهنگی کشور و مایه افتخار ایرانیان و دوستداران میراث بشری در سراسر جهان خواهد بود.

این پژوهشگر و کارشناس پیشکسوت میراث‌فرهنگی با اشاره به ثبت جهانی مجموعه «قلعه الموت و استحکامات وابسته» تصریح کرد: الموت یکی از درخشان‌ترین نگین‌های میراث تاریخی ایران است؛ اثری که از این پس در کنار برجسته‌ترین میراث بشری جهان قرار گرفته و مردم کشورهای مختلف نیز فرصت خواهند یافت با ارزش‌های تاریخی، معماری و فرهنگی آن آشنا شوند.

بزرگمهری در ادامه با قدردانی از تلاش‌های علمی و میدانی دست‌اندرکاران تهیه پرونده این اثر، به‌ویژه حمیده چوبک، گفت: دکتر چوبک سال‌های طولانی از عمر حرفه‌ای خود را صرف پژوهش، حفاظت، مرمت و مدیریت این مجموعه ارزشمند کرده‌اند و شایسته است از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و نقش اثرگذار ایشان در دستیابی به این موفقیت ملی و جهانی، صمیمانه قدردانی شود.

وی درباره مهم‌ترین اقدامات پس از ثبت‌جهانی این اثر نیز اظهار کرد: آغاز مرحله پس از ثبت، اهمیتی کمتر از فرآیند ثبت ندارد. معرفی شایسته این میراث جهانی به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و در این میان، رسانه‌ها نقشی بی‌بدیل در روایت صحیح، آگاهی‌بخشی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی قلعه الموت بر عهده دارند.

چهره ماندگار میراث‌فرهنگی درباره وضعیت حفاظت از این اثر جهانی نیز گفت: با اطمینان می‌توان گفت تمامی اقدامات ضروری برای حفاظت از مجموعه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، با مدیریت و نظارت تخصصی انجام شده است و تلاش‌های مستمر تیم‌های کارشناسی، پشتوانه‌ای مطمئن برای صیانت از این میراث ارزشمند به شمار می‌رود.

بزرگمهری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری منطقه الموت اظهار کرد: ثبت‌جهانی این مجموعه، افق تازه‌ای برای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه می‌گشاید. بی‌تردید بخش گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ارتقای خدمات و برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه بهره‌برداری پایدار از این ظرفیت ارزشمند را فراهم خواهد کرد و آینده‌ای روشن برای رونق گردشگری الموت رقم خواهد خورد.

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کد خبر 1405050400184
مائده سادات میرفندرسکی
دبیر محمد آوخ

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