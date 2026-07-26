جمشید حمزهزاده، رئیس جامعه حرفهای هتلداران ایران، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا، ثبت جهانی پرونده «قلعه الموت و استحکامات وابسته به آن» در چهلوهشتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو را رخدادی تاریخی و افتخارآفرین برای ملت ایران توصیف کرد و گفت: این موفقیت ارزشمند، اتفاقی مبارک و مایه غرور ملی است که بار دیگر جایگاه تمدنی، فرهنگی و تاریخی ایران را در عالیترین سطح نظام میراثجهانی به رسمیت رساند.
وی با اشاره به اهمیت این دستاورد در شرایط کنونی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که جهان، ایران را از دریچه فرهنگ، تمدن و میراث بشری آن بشناسد. ثبت جهانی قلعه الموت، فرصتی کمنظیر برای معرفی چهره واقعی ملت ایران؛ ملتی برخوردار از پیشینهای چند هزار ساله، فرهنگساز، صلحدوست و صاحب یکی از غنیترین میراثهای تمدنی جهان است.
حمزهزاده افزود: این ثبتجهانی، دستاوردی مؤثر در عرصه دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود و میتواند در اصلاح تصویر ایران در افکار عمومی جهان، خنثیسازی روایتهای تحریفشده و بیاعتبار ساختن پروژه «ایرانهراسی» نقشآفرین باشد. بیتردید، انعکاس گسترده این رویداد در رسانههای بینالمللی، موجب شد نام ایران بار دیگر با فرهنگ، تاریخ، تمدن و میراث جهانی گره بخورد.
رئیس جامعه حرفهای هتلداران ایران با بیان اینکه ثبتجهانی آثار تاریخی، زمینهساز تقویت جایگاه ایران در نقشه گردشگری بینالمللی است، تصریح کرد: این دستاورد میتواند به افزایش شناخت جهانی از ظرفیتهای گردشگری ایران، توسعه گردشگری فرهنگی و ایجاد انگیزه برای سفر علاقهمندان به تاریخ و تمدن ایران کمک شایانی کند.
وی این موفقیت را حاصل سالها تلاش کارشناسان، پژوهشگران، مدیران و متخصصان حوزه میراثفرهنگی دانست و گفت: این توفیق ارزشمند که با پیگیریهای مستمر و همکاری بخشهای مختلف به ثمر نشست، شایسته قدردانی از همه دستاندرکاران آن است.
حمزهزاده در پایان ضمن تبریک این دستاورد به ملت ایران، خانواده بزرگ میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مردم شریف استان قزوین، از حمایتها و پیگیریهای سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در مسیر به ثمر رسیدن این پرونده جهانی قدردانی کرد و گفت: ثبت جهانی دژ الموت، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات فرهنگی ایران است و بیتردید آثار و برکات آن در عرصههای فرهنگی، گردشگری و تعاملات بینالمللی کشور نمایان خواهد شد.
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