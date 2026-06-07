به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای تأمین رفاه، آرامش و امنیت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از روستای هدف گردشگری قلعه‌بالا و پارک ملی توران، همکاری مؤثری میان مدیریت محلی و پاسگاه انتظامی روستای خانخودی برقرار شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: روستای خانخودی که در فاصله حدود دو کیلومتری قلعه‌بالا قرار دارد، به واسطه استقرار نیروهای انتظامی، نقش مهمی در پوشش امنیتی این محدوده گردشگری ایفا می‌کند.

او بیان کرد: این هم‌افزایی میان عوامل محلی و انتظامی، موجب افزایش احساس امنیت در میان گردشگران و ساکنان منطقه شده و بستر مناسبی برای حضور آسوده‌تر مسافران فراهم کرده است.

رضویان با اشاره به افزایش شمار گردشگران و برگزاری رویدادها و جشنواره‌های فرهنگی در قلعه‌بالا تصریح کرد: رشد فعالیت‌های گردشگری در این روستا، ضرورت توجه جدی‌تر به زیرساخت‌های امنیتی و خدماتی را دوچندان کرده است و در همین راستا، حضور مؤثر نیروهای انتظامی در منطقه، علاوه بر پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، به ایجاد آرامش، نظم و رضایت بیشتر برای بازدیدکنندگان کمک می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود اظهار کرد: قلعه‌بالا به‌عنوان یکی از روستاهای منتخب در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان، نیازمند نگاه ویژه و هماهنگ در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت، خدمات عمومی و مدیریت رویدادها است و بی‌تردید، تقویت این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری و ارتقای جایگاه این روستای جهانی در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

او خاطرنشان کرد: امنیت پایدار، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت مقصدهای گردشگری است و همکاری میان پاسگاه خانخودی و مدیریت محلی قلعه‌بالا نمونه‌ای ارزشمند از تعامل دستگاه‌های اجرایی در مسیر حمایت از گردشگری مسئولانه و پایدار به شمار می‌رود.

انتهای پیام/