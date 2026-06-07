به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵، یوسف سلمانخواه در نشست مشترک جوامع گردشگری استان گیلان (هتلداران، بومگردیها، مهمانپذیرها و …) به میزبانی بانک قرضالحسنه مهر ایران که در سالن اجتماعات این بانک برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و فرهنگی گیلان عنوان کرد: صنعت گردشگری بدون پشتوانه مالی و حمایت از سرمایهگذاران و فعالان این حوزه پیشرفت نخواهد کرد و تعامل با شبکه بانکی میتواند روند اجرای طرحهای گردشگری را تسهیل کند.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با قدردانی از رویکرد حمایتی بانک قرضالحسنه مهر ایران اظهار کرد: حضور بانکهای توسعهمحور در کنار فعالان گردشگری، زمینهساز تقویت زیرساختهای اقامتی و خدماتی استان است؛ موضوعی که بهویژه در حوزه اقامتگاههای بومگردی، هتلها و مهمانپذیرها اهمیت ویژهای دارد.
او افزود: گیلان از مقاصد اصلی گردشگری کشور است و حمایت هدفمند از فعالان این حوزه میتواند علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رونق اقتصاد محلی منجر شود.
سلمانخواه با بیان اهمیت تعامل میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی تصریح کرد: همکاری و همافزایی میان بانکها و تشکلهای حرفهای گردشگری، زمینه مناسبی برای افزایش انگیزه سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای نیمهتمام فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان همچنین ضمن تشریح ضرورت طراحی بستههای حمایتی متناسب با نیاز فعالان گردشگری خاطرنشان کرد: تسهیل دسترسی به منابع مالی میتواند بسیاری از پروژههای نیمهتمام را به مرحله بهرهبرداری برساند و ظرفیتهای تازهای در بخش اقامت و خدمات گردشگری ایجاد کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد ارائه «سفرکارت» به کارکنان بانک قرضالحسنه مهر ایران را مطرح کرد و گفت: اختصاص سفرکارت به کارمندان این بانک میتواند ضمن ایجاد انگیزه برای سفر به گیلان، به اقتصاد واحدهای اقامتی کمک کرده وسبب توسعه گردشگری داخلی شود.
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفیشعاع، مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان گیلان، ظرفیتها و طرحهای اعتباری بانک را برای حمایت از کسبوکارهای گردشگری معرفی و بر تداوم همکاری مشترک میان بانک و جامعه گردشگری استان بهمنظور اشتغال پایدار تأکید کرد.
همچنین فعالان گردشگری حاضر در نشست، دیدگاهها و نیازهای خود را در زمینه تأمین مالی و تسهیل فعالیتهای گردشگری مطرح کردند.
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