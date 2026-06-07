دومین جلسه کمیسیون فنی متقاضیان دریافت کارت راهنمای گردشگری گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روزبه آلیانی روز یکشنبه ١٧ خردادماه ١۴٠۵ در دومین جلسه کمیسیون فنی متقاضیان دریافت کارت راهنمای گردشگری، با اشاره به اهمیت نقش راهنمایان گردشگری در معرفی صحیح ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی کشور گفت: راهنمایان گردشگری سفیران فرهنگ، تاریخ و هویت سرزمین هستند و کیفیت عملکرد آنان می‌تواند تصویری ماندگار از ایران در ذهن گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کند.

رئیس دفتر بررسی و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان در دومین جلسه کمیسیون فنی متقاضیان دریافت کارت راهنمای گردشگری، اظهار کرد: داوطلبانی که پیش از این موفق به کسب نمره قبولی در آزمون جامع راهنمایان گردشگری شده بودند، در فرآیند مصاحبه تخصصی و ارزیابی کمیسیون شرکت کردند تا میزان آمادگی حرفه‌ای آنان برای ورود به عرصه راهنمایی گردشگری بررسی شود.

او در ادامه افزود: اعضای کمیسیون در این نشست با دقت، دانش تخصصی متقاضیان در حوزه تاریخ، فرهنگ و جاذبه‌های طبیعی، مهارت‌های ارتباطی، آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری و توانایی ارائه خدمات حرفه‌ای به گردشگران را مورد ارزیابی قرار دادند.

آلیانی ابراز کرد: برگزاری این کمیسیون‌ها اقدامی مهم در مسیر ارتقای استانداردهای حرفه‌ای راهنمایان گردشگری است و تلاش می‌شود افرادی وارد این عرصه شوند که علاوه بر دانش و تخصص، از توانایی لازم برای معرفی شایسته میراث فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری کشور برخوردار باشند.

رئیس دفتر بررسی و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان تصریح کرد: پس از موفقیت متقاضیان در آزمون جامع و کسب تأییدیه کمیسیون فنی، فرآیند صدور کارت راهنمای گردشگری برای افراد واجد شرایط انجام خواهد شد؛ اقدامی که گامی مؤثر در سامان‌دهی و حرفه‌ای‌سازی فعالیت راهنمایان گردشگری به شمار می‌رود.

او در پایان خاطرنشان کرد: تقویت بدنه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری، یکی از پایه‌های اصلی توسعه گردشگری پایدار است و استان گیلان با تکیه بر نیروهای متخصص و آموزش‌دیده می‌تواند تجربه‌ای ماندگار و باکیفیت برای گردشگران رقم زند.

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