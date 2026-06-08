نیشابور به عنوان نماینده منتخب ایران برای کسب عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اکو برگزیده شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: جایگاه بین‌المللی فرهنگی شهرها، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری، پایداری اقتصادی و برنامه‌های گردشگری ارایه شده توسط شهرها از جمله شاخص‌های ارزیابی برای انتخاب نماینده کشور برای کسب عنوان پایتخت گردشگری کشورهای همکاری اقتصادی بوده است که در فروردین ماه سال جاری در قالب طرح توجیهی به وزارت ارسال شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی یاد آور شد: سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در 1984 تاسیس شد و سپس کشورهای افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در سال 1992 به این سازمان ملحق شدند.

نیشابور، زادگاه خیام و عطار نیشابوری، موزه‌ای زنده از تمدن ایرانی-اسلامی و یکی از مراکز تاریخی جاده ابریشم است.

نیشابور با میراث ادبی بی‌نظیر، کاروانسراها (رباط شاه عباسی)، سفال‌های باستانی و موقعیت جغرافیایی خود در کریدور شرق-غرب اکو، کاملاً با چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو همسو است.

این شهر الگویی متعادل از حفظ فرهنگ، رشد پایدار و ارتباط منطقه‌ای ارائه می‌دهد.

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