به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی سالاریان دوشنبه ۱۸ خرداد۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت این نمایشگاه در با حضور هنرمندان بومی منطقه با بیش از ۱۱ غرفه صنایع‌دستی همزمان با گرامیداشت هفته صنایع‌دستی برپاشد است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نور، افزود: دست ساخته های هنری هنرمندان و صنعتگران لاک‌تراش، زیورآلات سنتی، سفال و سرامیک، محصولات چرمی دست دوز، منبت چوب، دوخت لباس محلی اقوام،تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سوزندوزی، چلنگری، رودوزی‌های الحاقی و

بافتنی‌های سنتی در این نمایشگاه به معرض نمایش و فروش درآمده است.

او با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان نور، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و خریداران و رونق بازار فروش محصولات بومی است.

سالاریان افزود: این نمایشگاه تا پایان هفته صنایع‌دستی دایر بوده و علاقه‌مندان می‌توانند از آثار متنوع هنرمندان بازدید کرده و از نزدیک با هنرهای سنتی و بومی منطقه آشنا شوند. همچنین برنامه‌های جانبی فرهنگی و آموزشی نیز برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

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