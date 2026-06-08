بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی عصر یکشنبه ۱۷ خرداد۱۴۰۵ در حاشیه نشست هماندیشی مسئولان و کارشناسان حوزه سرمایهگذاری که با حضور رؤسای ادارات شهرستانها برگزار شد، گفت: این نشست در راستای اجرای سیاستهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، برنامه هفتم توسعه و دستورالعملهای ابلاغی حوزه سرمایهگذاری برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران، افزود: در این نشست، موضوعات مختلف حوزه سرمایهگذاری از جمله آخرین وضعیت موافقتهای اصولی صادرشده، روند تبدیل مجوزها به طرحهای اجرایی، وضعیت پروژههای سرمایهگذاری در مناطق مختلف استان، تسهیلات بانکی پرداختی به سرمایهگذاران و چالشهای موجود در این زمینه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
او با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر طرحهای در دست اجرا، تصریح کرد: بررسی وضعیت پروژههای نیمهتمام و عمرانی، پیگیری مشوقهای سرمایهگذاری و توسعه پروژههای اقتصاد دریامحور از دیگر محورهای مهم این نشست بود که با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ایزدی همچنین با تأکید بر ضرورت هدایت صحیح سرمایهگذاران برای بهرهمندی از ظرفیتهای حمایتی و تسهیلاتی اظهار کرد: در این نشست، موضوع تسهیلات بانکی از محل تبصره ۱۵ و تبصره ۱۸ و سایر منابع حمایتی تشریح شد و از رؤسای ادارات شهرستانها خواسته شد ضمن اطلاعرسانی دقیق، زمینه بهرهمندی سرمایهگذاران واجد شرایط از این فرصتها را فراهم کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مازندران ادامه داد: در بخش پایانی نشست، پرسشها و مسائل مطرحشده از سوی رؤسای ادارات و کارشناسان شهرستانها با مسئولان حوزه معاونت سرمایهگذاری بررسی و پاسخهای لازم ارائه شد.
او با تأکید بر اهمیت تعامل و همفکری میان بخشهای مختلف، خاطرنشان کرد: امیدواریم با مدیریت منسجم، همدلی و همکاری تمامی شهرستانها، بتوانیم در مسیر تحقق اهداف سازمانی و انتظارات وزارتخانه گامهای مؤثری برداریم. همچنین تلاش خواهیم کرد این نشستها بهصورت فصلی برگزار شود تا از طریق تبادل تجربیات و هماندیشی، روند توسعه سرمایهگذاری در استان با شتاب بیشتری دنبال شود.
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