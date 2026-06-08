به گزارش خبرنگار میراث آریا، طی سالهای اخیر و همزمان با افزایش حضور مسافران و گردشگران داخلی و خارجی در روستای گردشگری دَرَک، خانوادههای محلی با تکیه بر فرهنگ اصیل مهماننوازی بلوچ و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، اقدام به راهاندازی خدمات پذیرایی خانگی و عرضه انواع غذاهای سنتی، محلی و دریایی کردهاند.
در این طرح مردمی، گردشگران میتوانند در فضایی کاملاً بومی و خانوادگی، طعم غذاهای اصیل منطقه را تجربه کنند؛ تجربهای که علاوه بر آشنایی با فرهنگ غذایی مردم جنوب شرق ایران، زمینه ارتباط نزدیکتر گردشگران با جامعه محلی را نیز فراهم میکند.
یکی از ویژگیهای قابل توجه این اقدام، نصب تابلوهای راهنما به دو زبان فارسی و انگلیسی (Bilingual Signage) در مقابل منازل ارائهدهنده خدمات غذایی است. این تابلوها با معرفی نوع خدمات، غذاهای محلی و اطلاعات تماس، به گردشگران کمک میکند تا بهراحتی مراکز ارائهدهنده خدمات پذیرایی را شناسایی کرده و از ظرفیتهای موجود در روستا بهرهمند شوند.
فعالان حوزه گردشگری معتقدند توسعه خدمات پذیرایی خانگی و عرضه غذاهای بومی، یکی از مهمترین مؤلفههای گردشگری جامعهمحور (Community-Based Tourism) به شمار میرود؛ رویکردی که ضمن ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و درآمد برای خانوادههای روستایی، نقش مؤثری در حفظ میراث خوراکی (Food Heritage) و انتقال فرهنگ بومی به نسلهای آینده ایفا میکند.
در روستای دَرَک، بسیاری از بانوان و خانوادههای محلی با استفاده از مواد اولیه بومی و محصولات منطقه، انواع غذاهای سنتی و خوراکهای مورد علاقه گردشگران را تهیه و عرضه میکنند؛ اقدامی که علاوه بر افزایش مدت اقامت گردشگران، به رونق اقتصادی روستا و توزیع عادلانه منافع گردشگری میان ساکنان محلی کمک کرده است.
کارشناسان حوزه توسعه پایدار گردشگری (Sustainable Tourism Development) بر این باورند که مشارکت مستقیم مردم در ارائه خدمات گردشگری، یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت مقاصد گردشگری روستایی در جهان محسوب میشود و تجربه دَرَک نمونهای موفق از این الگو در جنوب شرق ایران است.
روستای گردشگری دَرَک در شهرستان زرآباد استان سیستان و بلوچستان، به دلیل پدیده کمنظیر تلاقی کویر و دریا، سواحل بکر، نخلستانها، باغات میوههای گرمسیری، فرهنگ غنی بلوچ، صنایعدستی، آیینهای بومی و مهماننوازی مردم، به یکی از شناختهشدهترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شده است.
توسعه خدمات پذیرایی خانگی در دَرَک، نشاندهنده نقشآفرینی مؤثر جامعه محلی در تکمیل زنجیره خدمات گردشگری و خلق تجربهای اصیل، متفاوت و ماندگار برای گردشگران است؛ تجربهای که در آن مهمانان، علاوه بر تماشای زیباییهای طبیعی، با طعم و عطر زندگی واقعی مردم این سرزمین نیز آشنا میشوند.
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