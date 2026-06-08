بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سعید ملکیان رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کوهپایه امروز ۱۸ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: این عملیات مرمتی بهصورت مشارکتی با هیئتامنا این مسجد تاریخی اجرا خواهد شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کوهپایه ادامه داد: باهدف حفظ میراث معنوی و تاریخی شهرستان کوهپایه، در نشستی دوستانه با هیئتامنای مسجد تاریخی خواجه یعقوب، مصوب شد بهمنظور مرمت و بازسازی نیلاب این مسجد تاریخی، این عملیات بهصورت مشارکتی انجام شود.
ملکیان افزود: این مشارکت در قالب نظارت کارشناسی و بهرهگیری از استادکاران مرمت منطقه و همچنین تهیه مصالح توسط اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان و همچنین تأمین منابع مالی و اجرایی توسط هیئتامنای مسجد تاریخی خواجه یعقوب طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.
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