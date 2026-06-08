به گزارش خبرنگار میراث آریا، در ابلاغ سید جواد موسوی برای مهدی علیپور محمدیه آمده است: نظر به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور و رئیس حوزه مدیر کل منصوب میگردید.
در ادامه این ابلاغ آمده است: برقراری ارتباط مستمر و تعامل دوسویه و سازنده با معاونت ها و سایر ادارات ستادی و شهرستان ها و واحدهای تابعه اداره کل، نظارت بر حسن انجام امور در حوزه مدیر کل و... در زمره اهم انتظارات از جنابعالی است.
مهدی علیپور محمدیه مسئول دفتر مدیر کل، دبیر شورای معاونان ادارهکل، مسئول پیگیریهای ویژه مدیر کل، مدیر انجمنهای میراثفرهنگی اداره کل، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نادری و رئیس اداره میراثفرهنگی تایباد را در کارنامه دارد
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