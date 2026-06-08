به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی اظهارکرد: به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی، نمایشگاه و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری از ۲۰ تا ۲۲ خردادماه در شهرستان نظرآباد برگزار خواهد شد که در این رویداد تلاش شده است بستری مناسب برای ارائه توانمندی‌های هنرمندان، صنعتگران و فعالان این حوزه فراهم شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نظرآباد افزود: صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فرهنگ، هویت و تاریخ جوامع محلی همواره نقش مهمی در حفظ میراث ناملموس و انتقال آن به نسل‌های آینده داشته و بر همین اساس، برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند در تقویت این جایگاه اثرگذار باشد.

او گفت: در این نمایشگاه تلاش شده است آثار متنوعی از هنرمندان و صنعتگران شهرستان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در معرض دید عموم قرار گیرد تا ضمن معرفی ظرفیت‌های موجود، زمینه تعامل مستقیم میان تولیدکنندگان و بازدیدکنندگان فراهم شود.

بلالی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف برگزاری نمایشگاه روز جهانی صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان بومی، کمک به معرفی محصولات آنان و ایجاد فرصت‌های جدید برای عرضه و فروش آثار است. وی گفت: این اقدامات در نهایت می‌تواند به رونق اقتصادی این حوزه و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان کمک کند.

این مسئول توضیح داد: توجه به صنایع‌دستی نه تنها از منظر فرهنگی اهمیت دارد، بلکه از نظر اقتصادی نیز دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است و می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای توسعه محلی مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد همچنین اظهار کرد: از عموم هنرمندان، صنعتگران، فعالان و علاقه‌مندان حوزه صنایع‌دستی دعوت می‌شود تا در این رویداد فرهنگی و هنری حضور یابند و از نزدیک با توانمندی‌ها و دستاوردهای هنرمندان شهرستان آشنا شوند.

بلالی ادامه داد: این نمایشگاه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ شب برای بازدید عموم دایر خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه زمانی از بخش‌های مختلف آن بازدید داشته باشند.

او در پایان گفت: این نمایشگاه در استان البرز، شهرستان نظرآباد، خیابان تهران، تقاطع بلوار ولایت برگزار می‌شود و بازدید برای عموم مردم آزاد است.

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