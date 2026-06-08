به گزارش خبرنگار میراث آریا، عادل شهرزاد روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی به عنوان یکی از ارکان هویت فرهنگی و ظرفیت‌های مهم اقتصاد خلاق در استان گفت: همزمان با هفته صنایع‌دستی، برنامه‌های متنوعی با محوریت پاسداشت هنرمندان، توسعه بازار، آموزش و معرفی ظرفیت‌های بومی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: در آغاز این هفته، نشست تخصصی با فعالان و هنرمندان صنایع‌دستی استان برگزار خواهد شد تا ضمن بررسی مسائل، چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه، زمینه تعامل و هم‌افزایی میان هنرمندان و مسئولان فراهم شود.

او از برگزاری آیین تجلیل از پیشکسوتان صنایع‌دستی استان خبر داد و اظهار کرد: پاسداشت سال‌ها تلاش هنرمندان پیشکسوت و انتقال تجربه آنان به نسل‌های جدید، یکی از اهداف مهم برنامه‌های این هفته است.

شهرزاد اظهار کرد: برگزاری بازارچه صنایع‌دستی در بندرعباس از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است که با حضور هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی برگزار می‌شود و فرصتی برای عرضه مستقیم آثار، حمایت از تولیدکنندگان و آشنایی بیشتر مردم با هنرهای سنتی استان فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان همچنین از برگزاری بازارچه و کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی در روستای ملی حصیربافی بهمنی میناب خبر داد و گفت: این برنامه با هدف معرفی ظرفیت‌های این روستای ملی و تقویت جایگاه آن در حوزه تولید و آموزش حصیربافی برگزار می‌شود.

او افزود: بازارچه صنایع‌دستی در شهرهای کنگ و بندرلنگه نیز با محوریت شهر ملی گلابتون‌دوزی برگزار خواهد شد تا ضمن معرفی این هنر اصیل، زمینه حمایت از هنرمندان فعال در این رشته فراهم شود.

شهرزاد همچنین از برگزاری نشست تخصصی با مسئولان شهرستان میناب در راستای توسعه و تقویت ظرفیت‌های روستای ملی حصیربافی بهمنی خبر داد و گفت: در این نشست راهکارهای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از هنرمندان و ارتقای جایگاه این روستا در سطح ملی بررسی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی استان را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و افزود: این بازدیدها با هدف بررسی مسائل هنرمندان، حمایت از تولیدکنندگان و آشنایی نزدیک با فرآیند تولید صنایع‌دستی انجام می‌شود.

شهرزاد در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی صنایع‌دستی در بندرعباس و دوره‌های آموزشی عمومی در سطح استان نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن ارتقای مهارت‌های هنرمندان، زمینه جذب علاقه‌مندان و توسعه این حوزه فرهنگی ـ اقتصادی در هرمزگان بیش از پیش فراهم شود.

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