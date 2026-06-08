توسعه خدمات رفاهی مسافران در محورهای مواصلاتی کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، آرمان وطندوست روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ در جلسه کارگروه بررسی وضعیت نمازخانههای بینراهی کردستان که با حضور دبیر ستاد اقامه نماز و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: نمازخانههای عمومی و بینراهی از مهمترین فضاهای خدماتی مورد استفاده مسافران هستند و باید از نظر امکانات، بهداشت و کیفیت خدمات، بهطور مستمر مورد توجه و ساماندهی قرار گیرند.
معاون گردشگری کردستان افزود: تامین امکانات مورد نیاز نمازخانهها، رسیدگی به سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، تعمیر و نگهداری سرویسهای بهداشتی، نصب تابلوهای راهنمای مناسب و بهکارگیری متصدیان متعهد از جمله مواردی است که در بازدیدهای نظارتی مورد تاکید قرار دارد.
او با اشاره به افزایش حجم سفرها در ایام اوج گردشگری استان عنوان کرد: در دورههای پیک سفر بین ۱۳ تا ۱۴ هزار اقامت رسمی در کردستان ثبت میشود که این امر ضرورت توسعه زیرساختهای رفاهی و خدماتی را بیش از پیش نمایان میکند.
وطندوست یادآور شد: مراکز اقامتی دارای مجوز استان هماکنون ظرفیت اسکان بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر در شبانهروز را دارند و در صورت تکمیل ظرفیت این مراکز، سالنهای ورزشی، مدارس، پارکهای تجهیز شده، مساجد و سایر مراکز موقت برای اسکان مسافران پیشبینی شده است.
معاون گردشگری کردستان گفت: امیدواریم با بهرهبرداری از مراکز اقامتی جدید تا پایان سالجاری، ظرفیت اقامتی کردستان به بیش از هشت هزار تخت افزایش یابد.
او به توسعه زیرساختهای حملونقل اشاره کرد و افزود: راهاندازی مسیر ریلی سنندج -مشهد در کنار مسیر سنندج-تهران، زمینه دسترسی آسانتر گردشگران و زائران را فراهم کرده و نقش موثری در رونق صنعت گردشگری استان خواهدد داشت.
وطندوست در پایان گفت: توسعه خدمات رفاهی در محورهای مواصلاتی، ارتقای کیفیت مراکز اقامتی و تقویت زیرساختهای حملونقل از مهمترین برنامههای استان برای افزایش رضایتمندی مسافران و گردشگران است.
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