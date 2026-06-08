به گزارش خبرنگار میراث آریا، یاسر امانی روز یکشنبه ١٧ خردادماه ١۴٠۵ از حضور نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در موزه میراث روستایی گیلان خبر داد و این رویداد را نشانی روشن از پیوند پرثمر میان دانش تخصصی و میراث‌فرهنگی ایران توصیف کرد.

مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان اظهار کرد: موزه میراث روستایی نه‌تنها صیانت‌گاه هویت بومی و تاریخ زیسته مردم این سرزمین است، بلکه ظرفیتی بزرگ برای الهام‌بخشی به نخبگان، پژوهشگران و نسل آینده محسوب می‌شود. حضور چهره‌های برجسته علمی در این فضا، به استحکام ریشه‌های فرهنگی کشور و تقویت نگاه آینده‌ساز آنان یاری می‌رساند.

او در ادامه افزود: این برنامه با هدف قدردانی از تلاش‌های نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و آشنایی آنها با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و مردم‌شناختی استان گیلان شکل گرفت.

امانی همچنین بیان کرد: در جهانی که فرهنگ‌ها به سرعت در حال تغییر است، ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند میان میراث‌فرهنگی و توان علمی نسل نخبه کشور هستیم. چنین دیدارهایی راه را برای هم‌افزایی و ایجاد زمینه‌های حفاظت از فرهنگ‌های بومی هموار می‌کند.

رئیس پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان در پایان با تقدیر از تلاش‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای تقویت ارتباط میان نخبگان و زیست‌بوم فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: تقویت هویت ملی، با همگرایی دانشگاه، فرهنگ، تاریخ و مردم امکان‌پذیر است و این بازدید، گامی استوار در راستای تحقق این مهم بود.

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