۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۱

پیوند دانش نوین و میراث کهن؛ حضور الهام‌بخش نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در موزه میراث روستایی گیلان

پیوند دانش نوین و میراث کهن؛ حضور الهام‌بخش نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در موزه میراث روستایی گیلان

رئیس پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان، بازدید جمعی از نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی را گامی مؤثر در تعمیق رابطه میان دانش نوین، میراث فرهنگی گیلان و هویت فرهنگی ایرانی دانست و بر اهمیت نقش نخبگان در پاسداری از سرمایه‌های معنوی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، یاسر امانی روز یکشنبه ١٧ خردادماه ١۴٠۵ از حضور نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی در موزه میراث روستایی گیلان خبر داد و  این رویداد را نشانی روشن از پیوند پرثمر میان دانش تخصصی و میراث‌فرهنگی ایران توصیف کرد.

مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان اظهار کرد: موزه میراث روستایی نه‌تنها صیانت‌گاه هویت بومی و تاریخ زیسته مردم این سرزمین است، بلکه ظرفیتی بزرگ برای الهام‌بخشی به نخبگان، پژوهشگران و نسل آینده محسوب می‌شود. حضور چهره‌های برجسته علمی در این فضا، به استحکام ریشه‌های فرهنگی کشور و تقویت نگاه آینده‌ساز آنان یاری می‌رساند.

او در ادامه افزود: این برنامه  با هدف قدردانی از تلاش‌های نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی و آشنایی آنها با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و مردم‌شناختی استان گیلان شکل گرفت.

امانی همچنین  بیان کرد: در جهانی که فرهنگ‌ها به سرعت در حال تغییر است، ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند میان میراث‌فرهنگی و توان علمی نسل نخبه کشور هستیم. چنین دیدارهایی راه را برای هم‌افزایی و  ایجاد زمینه‌های حفاظت از فرهنگ‌های بومی هموار می‌کند.

رئیس پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان در پایان با تقدیر از تلاش‌های دانشگاه آزاد اسلامی برای تقویت ارتباط میان نخبگان و زیست‌بوم فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: تقویت هویت ملی، با همگرایی دانشگاه، فرهنگ، تاریخ و مردم امکان‌پذیر است و این بازدید، گامی استوار در راستای تحقق این مهم بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031801446
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha