به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: روستای قلعه‌بالا به دلیل برخورداری از شاخص‌های کم‌نظیری همچون بافت تاریخی پلکانی، معماری بومی مستحکم و چشم‌اندازهای بدیع طبیعی، در فهرست ۵۰۰ روستای هدف گردشگری ایران قرار گرفته است و این جایگاه، گواهی بر پتانسیل‌های بالای این روستا در عرصه گردشگری روستایی و طبیعت‌گردی است که با هوشمندی جامعه محلی و فعالان این حوزه حفظ و تقویت شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به پیوند استراتژیک این روستا با پارک ملی توران افزود: هم‌جواری قلعه‌بالا با یکی از ارزشمندترین ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و زیستگاه‌های حیات‌وحش کشور، فرصتی طلایی برای توسعه گردشگری حیات‌وحش فراهم کرده است، ظرفیتی که در سال‌های اخیر با استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی روبه‌رو شده و نقش مؤثری در معرفی شرق استان سمنان به عنوان قطب طبیعت‌گردی کشور ایفا کرده است.

او به اقدامات صورت گرفته برای رونق این مقصد جهانی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، با توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی استاندارد، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و تمرکز بر احیای صنایع‌دستی و عرضه محصولات ارگانیک، الگوی موفقی از گردشگری پایدار در قلعه‌بالا پیاده‌سازی شده است.

رضویان تصریح کرد: همین تلاش‌های مستمر باعث شد تا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، قلعه‌بالا را در اولویت برنامه‌های توسعه گردشگری روستایی قرار دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در ادامه تشریح کرد: قرار گرفتن در این فهرست، نقطه عطفی برای جلب توجه بیشتر به توسعه زیرساخت‌ها، حمایت همه‌جانبه از فعالان گردشگری محلی و معرفی ابعاد مختلف این روستای تاریخی در سطوح ملی و بین‌المللی خواهد بود و ما معتقدیم این جایگاه، تأییدی بر عزم راسخ مردم قلعه‌بالا در حفظ اصالت‌های فرهنگی در کنار بهره‌برداری خردمندانه از مواهب طبیعی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: قلعه‌بالا تنها یک روستا نیست، بلکه الگویی از زیست مسالمت‌آمیز میان انسان، هنر و طبیعت است که با حفظ این اصالت‌ها، مسیر توسعه پایدار را با صلابت طی می‌کند و اداره میراث‌فرهنگی شاهرود نیز با تمام توان از این روند صعودی حمایت کرده و برای تثبیت نام قلعه‌بالا در ویترین روستاهای جهانی گردشگری تلاش خواهد کرد.

انتهای پیام/