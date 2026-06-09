۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۴

شالبافیان: 

سهم تسهیلات اشخاص حقیقی حوزه گردشگری به ۶۰ درصد افزایش یافت

سهم تسهیلات اشخاص حقیقی حوزه گردشگری به ۶۰ درصد افزایش یافت

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از افزایش سهم تسهیلات اشخاص حقیقی فعال در حوزه گردشگری به ۶۰ درصد خبر داد و این اقدام را گامی در جهت تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه به منابع مالی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا؛ در پی پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کارگروه‌های تخصصی ملی تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح سهم تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی حوزه گردشگری به تصویب رسید و بر این اساس سهم اشخاص حقیقی به ۶۰ درصد و سهم اشخاص حقوقی به ۴۰ درصد افزایش یافت.

علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت این مصوبه اظهار کرد: بخش عمده متقاضیان تسهیلات در حوزه گردشگری را اشخاص حقیقی تشکیل می‌دهند و اصلاح سهم تسهیلات این گروه با هدف تسهیل دسترسی فعالان گردشگری به منابع مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط انجام شده است.

او با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری افزود: پیگیری و اصلاح احکام و مقررات مرتبط با تأمین مالی طرح‌های گردشگری از مهم‌ترین مأموریت‌های مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی است.

شالبافیان تصریح کرد: اجرای این مصوبه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل اجرای طرح‌ها و رونق فعالیت‌های اقتصادی این بخش ایفا کند

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کد خبر 1405031901467
مریم معمار
دبیر مریم قربانی‌نیا

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