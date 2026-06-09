به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز سه شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵گفت: واگذاری آرامگاه تاریخی شیخ علاءالدوله سمنانی به اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سرخه با حضور نماینده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سرخه، دهیار روستای صوفی‌آباد و اعضای هیئت امنای آرامگاه شیخ علاءالدوله انجام شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: بر اساس این توافق، این بنای تاریخی با هدف مرمت، ساماندهی و بهره‌برداری، به مدت ۲۰ سال در اختیار اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه قرار گرفته است.

او با اشاره به اهمیت تاریخی این اثر بیان کرد: آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی واقع در روستای صوفی‌آباد شهرستان سرخه، یکی از بناهای تاریخی شاخص کشور به شمار می‌رود که معماری ارزشمند آن یادگاری از قرون هفتم و هشتم هجری است.

عربی خاطرنشان کرد: این مجموعه تاریخی علاوه بر ارزش‌های معماری، نمادی از عرفان اسلامی و یادمانی از شیخ احمد بن محمد بیابانکی سمنانی، از عرفای برجسته و صاحب‌نام ایران، محسوب می‌شود.

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