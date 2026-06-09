به گزارش خبرنگار میراثآریا، امروز سهشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵، احمد حمزهزاده، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی به همراه رئیس پایگاه جهانی بازار تبریز از بخش شتربان (دوهچی) بازار تاریخی تبریز بازدید کرد و روند اجرای برنامههای ساماندهی، وضعیت کالبدی بخشهای مختلف، نحوه رعایت ضوابط حفاظتی و نیازهای مرمتی این محدوده را مورد بررسی قرار داد.
در جریان این بازدید، بخشهایی از سقف و سر دربهای بازار که نیازمند مداخله حفاظتی و مرمتی هستند شناسایی شدند و همچنین مسائل مرتبط با ساماندهی فضاهای عمومی، حفظ یکپارچگی منظر تاریخی و ارتقای کیفیت محیطی این بخش از بازار مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه بازار تاریخی تبریز گفت: بازار تبریز یک نظام زنده تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است که طی قرنها هویت شهری تبریز را شکل داده و امروز نیز بهعنوان یکی از مهمترین نمادهای میراث شهری ایران در سطح جهانی شناخته میشود. حفاظت از این مجموعه نیازمند پایش مستمر، مرمت اصولی و رعایت دقیق ضوابط حفاظتی در تمامی بخشهای آن است.
او ادامه داد: بخش شتربان از جمله محدودههای ارزشمند بازار جهانی تبریز به شمار میرود و هرگونه اقدام عمرانی، مرمتی یا ساماندهی در این بخش باید در چارچوب ضوابط میراث جهانی و با هدف حفظ اصالت، یکپارچگی و تداوم حیات تاریخی بازار انجام شود. رویکرد ما حفاظت فعال و مبتنی بر حضور مستمر در میدان است تا از بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
حمزهزاده همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت بازاریان و بهرهبرداران افزود: حفظ جایگاه جهانی بازار تبریز تنها با اقدامات دستگاههای اجرایی محقق نمیشود و همکاری کسبه، مالکان و فعالان بازار در رعایت ضوابط حفاظتی، مهمترین پشتوانه صیانت از این میراث ارزشمند جهانی است. تداوم مرمتهای هدفمند و ساماندهی بخشهای نیازمند مداخله نیز با هماهنگی پایگاه جهانی بازار تبریز دنبال خواهد شد.
بازار تاریخی تبریز با عنوان مجموعه بازار تاریخی تبریز در سال ۱۳۸۹ در سیوچهارمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید. این مجموعه بهعنوان یکی از مهمترین مراکز دادوستد در مسیر تاریخی جاده ابریشم و یکی از کاملترین نمونههای نظام سنتی تجارت و فرهنگ شهری ایران، بر اساس معیارهای یونسکو واجد ارزش جهانی برجسته شناخته شده است.
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