به گزارش خبرنگار میراثآریا، در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و نام دانشآموزان شهید میناب، شامگاه سهشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ و به همت ادارهکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دیدار دوستانهای میان تیم فوتبال وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از ستارگان و پیشکسوتان ادوار تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه شهید کشوری برگزار شد.
این رویداد ورزشی ـ فرهنگی با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدای ایران اسلامی و تبیین نقش ارزشهای ایثار، فداکاری و مسئولیت اجتماعی در عرصههای مختلف جامعه برگزار شد.
برگزاری این مسابقه نمادی از پیوند مؤثر میان ورزش، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی بود؛ پیوندی که در آن ظرفیتهای ورزش بهعنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای اجتماعی برای انتقال مفاهیم هویتساز، تقویت انسجام ملی و پاسداشت سرمایههای معنوی کشور مورد توجه قرار گرفت.
در این دیدار، جمعی از نامداران و پیشکسوتان فوتبال ایران از جمله سعید عزیزیان، محمود خوراکچی، رضا شکرزاده، مرتضی فنونیزاده، بهزاد داداشزاده، محمد منصوری، پایان رأفت، مهدی امیرآبادی، مهدی صالحپور، سهراب انتظاری، مجتبی شیری، داود حقدوست، حمید فلاح، سیدقاسم موسوی، ارسطو محمدی، محمد نوازی، ادموند اختر، ناصر ابراهیمی، ناصر محمدخانی، مهدی فنونیزاده، حسن روشن، بهروز رهبریفرد و جمعی دیگر از چهرههای شناختهشده فوتبال کشور که در مقاطع مختلف سابقه حضور در تیم ملی را در کارنامه دارند، حضور یافتند.
این مسابقه در فضایی صمیمی و همراه با استقبال علاقهمندان برگزار شد و در پایان، تیم پیشکسوتان و ستارگان ادوار تیم ملی فوتبال ایران موفق شد با ارائه نمایشی مطلوب، دیدار یادبود شهدای دانشآموز میناب را با پیروزی به پایان برساند.
این دیدار به صورت زنده در بستر آپارات و در صفحه ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی پخش شد.
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