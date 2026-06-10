به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی عصر سه‌شنبه ۱۹خرداد۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح کارگاه تولیدی سفال و سرامیک شهرستان نکا که همزمان با هفته صنایع‌دستی انجام شد، اظهار کرد: این کارگاه می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به شعار امسال هفته صنایع‌دستی با محوریت «اصالت، هویت و اقتصاد پایدار» افزود: امیدواریم با همراهی و حمایت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، بتوانیم گام‌های مؤثری در مسیر توسعه صنایع‌دستی و تقویت تولیدات بومی برداریم.

او با بیان اینکه این کارگاه از ظرفیت‌های مطلوبی در حوزه اشتغال هنرمندان برخوردار است، گفت: فعالیت در بخش‌های مختلف از جمله طراحی نقوش، لعاب‌کاری، نقاشی روی سفال و مراحل تولید، زمینه اشتغال و حضور هنرمندان صنایع‌دستی را فراهم کرده است.

ایزدی ادامه داد: در این مجموعه، تمامی مراحل تولید سفال از آماده‌سازی و ورز دادن خاک تا شکل‌دهی، طراحی، لعاب‌کاری و پخت در کوره انجام می‌شود که نشان‌دهنده یک چرخه کامل تولید است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از فعالیت‌های این کارگاه به حوزه میراث‌فرهنگی مرتبط است و فرآیند سنتی تولید آجر نیز در آن مورد توجه قرار گرفته که می‌تواند در حفظ و احیای دانش بومی و میراثی منطقه مؤثر باشد.

ایزدی در پایان با تأکید بر حمایت از فعالان این حوزه گفت: تلاش خواهیم کرد در بخش‌های صنعت، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی از این مجموعه‌ها حمایت کرده و زمینه رشد و توسعه هرچه بیشتر آنها را فراهم کنیم.

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