بهگزارش خبرنگار میراث آریا، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان قزوین به همراه جمعی از کارشناسان روز سهشنبه ۱۹ خردادماه جاری از کارگاههای صنایعدستی که با هدف ارج نهادن به تلاشهای هنرمندان این حوزه انجام شد، ضمن گفتوگو با هنرمندان و بررسی مسائل و نیازهای این حوزه، بر اهمیت حمایت از فعالان صنایعدستی در راستای حفظ و ترویج این هنر تأکید کرد.
در این برنامه، هنرمندان علی قربانی بامی و جواد شیدایی در رشته گرهچینی، فائزه کاظمی در رشته معرق چوب و بیتا پژمانراد در رشته سفال و سرامیک به پاس سالها فعالیت ارزشمند، خلاقیت هنری و نقشآفرینی در حفظ و انتقال این هنر ماندگار مورد تقدیر قرار گرفتند.
این برنامه فرصتی برای قدردانی از تلاشهای بیوقفه فعالان عرصه صنایعدستی و تأکید بر جایگاه ارزشمند این هنر در توسعه فرهنگی و اقتصادی جامعه فراهم آورد.
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