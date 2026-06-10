۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۴

کارگاه سفال «شهدای میناب» در ایلام افتتاح شد

کارگاه سفال «شهدای میناب» در ایلام افتتاح شد

همزمان با فرارسیدن روز جهانی صنایع‌دستی، کارگاه سفال «شهدای میناب» با حضور مسئولان استان  ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت:به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی، کارگاه سفال «شهدای میناب» در شهر ایلام با حضور احسان اکبری فرماندار ایلام، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیرکل کتابخانه های استان، معاون‌ صنایع‌دستی، مدیرمیراث فرهنگی شهرستان ایلام و جمعی از کارشناسان حوزه صنایع‌دستی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در حاشیه این آیین، افتتاح این کارگاه را گامی مؤثر در راستای حمایت از تولیدات بومی، توسعه مشاغل خانگی و تقویت زیرساخت‌های آموزشی صنایع‌دستی عنوان کرد و اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تربیت نیروی انسانی ماهر از مهم‌ترین اهداف این اداره کل در حوزه صنایع‌دستی است.

شریفی افزود: کارگاه سفال شهدای میناب زمینه اشتغال مستقیم هفت نفر را فراهم کرده و در حال حاضر ۴۰ هنرجو نیز در این مجموعه مشغول فراگیری آموزش‌های تخصصی سفالگری هستند.

او تصریح کرد: توسعه کارگاه‌های تولیدی و آموزشی صنایع‌دستی، علاوه بر صیانت از هنرهای سنتی و انتقال دانش بومی به نسل‌های آینده، نقش مهمی در رونق اقتصادی، توانمندسازی هنرمندان و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

شریفی با تبریک روز جهانی صنایع‌دستی به هنرمندان و صنعتگران استان بر حمایت همه‌جانبه از فعالان این حوزه و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی صنایع‌دستی ایلام تأکید کرد.

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کد خبر 1405032001687
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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