کارگاه سفال «شهدای میناب» در ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی استان ایلام امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت:به مناسبت روز جهانی صنایعدستی، کارگاه سفال «شهدای میناب» در شهر ایلام با حضور احسان اکبری فرماندار ایلام، فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی استان، مدیرکل کتابخانه های استان، معاون صنایعدستی، مدیرمیراث فرهنگی شهرستان ایلام و جمعی از کارشناسان حوزه صنایعدستی به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی ایلام در حاشیه این آیین، افتتاح این کارگاه را گامی مؤثر در راستای حمایت از تولیدات بومی، توسعه مشاغل خانگی و تقویت زیرساختهای آموزشی صنایعدستی عنوان کرد و اظهار کرد: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و تربیت نیروی انسانی ماهر از مهمترین اهداف این اداره کل در حوزه صنایعدستی است.
شریفی افزود: کارگاه سفال شهدای میناب زمینه اشتغال مستقیم هفت نفر را فراهم کرده و در حال حاضر ۴۰ هنرجو نیز در این مجموعه مشغول فراگیری آموزشهای تخصصی سفالگری هستند.
او تصریح کرد: توسعه کارگاههای تولیدی و آموزشی صنایعدستی، علاوه بر صیانت از هنرهای سنتی و انتقال دانش بومی به نسلهای آینده، نقش مهمی در رونق اقتصادی، توانمندسازی هنرمندان و ایجاد اشتغال پایدار دارد.
شریفی با تبریک روز جهانی صنایعدستی به هنرمندان و صنعتگران استان بر حمایت همهجانبه از فعالان این حوزه و فراهمسازی بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی صنایعدستی ایلام تأکید کرد.
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