به گزارش خبرنگار میراث‌آریا انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در حاشیه یکصدوبیست‌وهشتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در اسپانیا، با اشاره به حضور هیئت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بین‌المللی برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه گردشگری جهانی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: حضور در مجامع تخصصی و تصمیم‌ساز بین‌المللی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های گسترده گردشگری ایران و تبیین رویکردها و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه تعاملات فرهنگی، تمدنی و گردشگری است. این نشست‌ها بستری مؤثر برای تقویت همکاری‌های چندجانبه و توسعه ارتباطات حرفه‌ای با بازیگران اصلی صنعت گردشگری جهان فراهم می‌کنند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن قدردانی از تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا و حمایت‌های دولت چهاردهم در توسعه دیپلماسی گردشگری، افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رویکردی فعال، آینده‌نگر و مبتنی بر منافع ملی، تقویت دیپلماسی بین‌المللی در حوزه گردشگری را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری خود دنبال می‌کند.

محسنی‌بندپی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از مزیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه‌های گردشگری فرهنگی و تاریخی، گردشگری سلامت، گردشگری زیارت، طبیعت‌گردی و اکوتوریسم برخوردار است و حضور در چنین نشست‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی این توانمندی‌ها و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت گردشگری به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر پیام صلح‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی خاطرنشان کرد: ایران کشوری امن، صلح‌دوست و برخوردار از تمدنی چند هزار ساله است و از گردشگران سراسر جهان برای آشنایی با فرهنگ، تاریخ، میراث تمدنی و جاذبه‌های متنوع خود استقبال می‌کند. ما در این نشست‌ها تلاش می‌کنیم تصویری واقعی، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌های ایران را به جامعه جهانی ارائه دهیم.

معاون گردشگری همچنین توسعه بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی را از اولویت‌های راهبردی این وزارتخانه برشمرد و گفت: گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و همچنین بازارهای بزرگ گردشگری جهان از جمله چین، هند، روسیه و پاکستان با جدیت در دستور کار قرار دارد و می‌تواند به افزایش سهم ایران از بازار جهانی گردشگری منجر شود.

محسنی‌بندپی تاکید کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، تقویت تعاملات تخصصی با کشورهای مختلف و توسعه دیپلماسی گردشگری، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در معادلات گردشگری جهان و تحقق اهداف کلان توسعه این صنعت خواهد بود.

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